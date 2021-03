LeasePlan stelt in zijn jaarrapport - niet voor het eerst - dat de laadinfrastructuur in Europa wat het bedrijf betreft niet snel genoeg groeit. Hoewel er bij de aanleg van laadpalen en andere infrastructuur wel stappen zijn gezet, is het tempo waarin verbeteringen worden gerealiseerd gedaald. Zelfs in de best presterende landen is volgens LeasePlan de laadinfrastructuur nog steeds verre van toereikend. Landen als Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zijn volgens het bedrijf het verst als het gaat om elektrisch rijden. Het bedrijf onderzocht eerder in 22 Europese landen in hoeverre zij klaar staan voor de overgang naar elektrisch rijden.

Volgens onderzoek van prijsvergelijker Pricewise stijgt het aantal elektrische auto's in Nederland sneller dan het aantal laadpalen. Gemiddeld is er één paal voor drie auto's beschikbaar. Daarmee is Nederland overigens wel koploper als het gaat om beschikbaarheid van palen. Op dit moment zijn er zo’n 185.000 elektrische of hybride auto’s en bijna 63.000 openbare of semi-openbare laadpalen in Nederland. Van alle laadpalen in Europa staat volgens het onderzoek daarmee een kwart in Nederland. Daarnaast hebben veel elektrische rijders een laadpaal thuis.

Behalve naar laadpalen wordt door LeasePlan ook gekeken naar overheidsregelingen om meer elektrisch rijden mogelijk te maken en het aantal geregistreerde voertuigen. Volgens de studie scoorden bijna alle landen beter dan een jaar eerder, al zijn er grote verschillen tussen West- en Oost-Europa.

Betaalbaarder

Een belangrijke verbetering is volgens LeasePlan de betaalbaarheid van elektrische auto's. Er komen er steeds meer op de markt en de gemiddelde prijs zakt. In elf van de onderzochte landen zijn elektrische modellen nu al goedkoper dan hun conventionele tegenhangers als het gaat om totale kosten over de eigendomsperiode. Daarnaast betalen elektrische rijders in doorsnee 37 procent minder belastingen dan door de gemiddelde autobezitter moet worden opgehoest. Dat voordeel is het grootst in Oostenrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland en Polen.