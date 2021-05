'Beperkt laadnetwerk voornaamste reden om geen EV te kopen'

Elektrisch rijden is weliswaar met een opmars bezig, maar toch zijn er nog zaken die veel Nederlanders ervan weerhouden. Vooral over het laadnetwerk zijn er nog zorgen en ook speelt het beperkte aanbod mee.

In Nederland wordt vooral het laadnetwerk nog niet als voldoende gezien om over te stappen op een elektrische auto. Dat blijkt uit onderzoek van YouGov, uitgevoerd in opdracht van e-mobiliteitsbedrijf CTEK. Het onderzoek, uitgevoerd onder 15.174 Europeanen waaronder 1.160 Nederlanders, brengt aan het licht dat 51 procent van de Nederlandse ondervraagden de laadinfrastructuur in ons land onvoldoende vindt. Dat weerhoudt de ondervraagden ervan om een elektrische auto aan te schaffen. 23 procent ziet het beperkte EV-aanbod als voornaamste reden om geen EV aan te schaffen. 31 procent is simpelweg nog tevreden met de huidige auto. 16 procent vindt EV's nog te duur.

Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen in hun directe omgeving nog te weinig laadmogelijkheden zien, of dat aan de aanwezigheid ervan te weinig ruchtbaarheid wordt gegeven. Opvallend is dat het vertrouwen in voldoende laadmogelijkheden flink lager ligt bij oudere dan bij jongere mensen. Van de 18- tot 34-jarigen vindt 27 procent dat de huidige laadinfrastructuur voldoende is. Bij 55-plussers ligt het vertrouwen veel lager, slechts 9 procent vindt het voldoende.

Als de overstap naar een elektrische auto eenmaal is gemaakt, blijkt dat over het algemeen toch best tot tevredenheid te stemmen. 79 procent van de Nederlandse ondervraagde EV-rijders geeft aan in de toekomst weer een elektrische auto te willen kopen. 46 procent van de EV-rijders geeft daarbij wel aan dat het beperkte aanbod desalniettemin toch één van de 'grotere ongemakken' is.

Uitbreiding van het aanbod is dus nog een belangrijk verbeterpunt, waaraan gezien de plannen van veel autofabrikanten wordt gewerkt. De verbetering van de laadinfrastructuur zal deels vanuit exploitanten moeten komen en deels vanuit de mensen zelf. EV-eigenaren laden volgens het onderzoek de auto namelijk het liefst thuis op (36 procent). Daarna volgt opladen op het werk (22 procent). Slechts 17 procent geeft de voorkeur aan publieke laadpalen. 9 procent laadt de auto ook graag op aan de laadpaal in parkeergarages.