Beoogde acculeverancier Lotus en Aston Martin failliet

Het Britse Britishvolt, een bedrijf dat grote plannen had voor ontwikkeling en productie van EV-accu's, is failliet. Dat meldt de BBC. Britishvolt ging vorig jaar nog in zee met Lotus en Aston Martin.

Slecht nieuws voor Lotus, Aston Martin, de Britse industrie en het gros van de 300 werknemers: Britishvolt is failliet. Volgens de BBC zijn dinsdag de medewerkers van het bedrijf op de hoogte gesteld dat er niets anders op zit dan het bedrijf onder curatele te stellen. Het kost per direct de meerderheid van de 300 werknemers hun baan, meldt de BBC.

Grootse plannen

Het in 2019 opgerichte Britishvolt wilde in het Verenigd Koninkrijk een grote accufabriek bouwen en een R&D-centrum openen. De bouw van de fabriek begon in 2021 en werd afgelopen zomer al gestaakt wegens financiële problemen. Eerder kwam het bedrijf ook al in opspraak toen aan het licht kwam dat één van de oprichters, de Zweed Lars Carlström, in zijn thuisland belastingfraude had gepleegd. Hij stapte daarop op. Voor de Britse overheid is het ook een klap; die zegde een jaar geleden een investering van 100 miljoen pond (€113 miljoen) in Britishvolt toe.

Een aandeelhouder verklaart aan de BBC dat er al langer onwil leek bij het bestuur om de boel overeind te houden: "Het is waanzin, ik heb verschillende mogelijke oplossingen aangeboden. Het lijkt erop dat het management wil dat het bedrijf failliet gaat. Echt een schande." Onder toezicht van EY wordt er nu gekeken of en wat er van Britishvolt verkocht kan worden. Naar verluidt is er nog vertrouwen dat er een doorstart gemaakt kan worden onder leiding van een nieuwe eigenaar.

Lotus en Aston Martin

Britishvolt sloot afgelopen jaar nog akkoorden met Lotus en Aston Martin voor de ontwikkeling en productie van accu's voor elektrische modellen. Bij Lotus moet dat onder meer tot uiting komen in een nieuwe elektrische supercar, die door deze ontwikkelingen mogelijk op de lange baan geschoven moet worden. Aston Martin wil in 2030 een volledig elektrisch merk zijn en sloot daarvoor de handen ineen met het bedrijf. Wat voor beide merken de gevolgen van het faillissement zijn, is op dit moment nog gissen.