Lotus toont silhouet van nieuwe supercar

Lotus presenteert de komende vijf jaar maar liefst vier nieuwe modellen. Eén daarvan krijgen we nu in schetsvorm te zien en het lijkt er sterk op dat we met de 'Type 135' te maken hebben, een volledig elektrische supercar.

Lotus maakt bekend dat het de handen ineenslaat met accutechnologiebedrijf Britishvolt voor de ontwikkeling van accupakketten. Die komen waarschijnlijk in alle vier de nieuwe modellen van Lotus te liggen. Mooi nieuws op zichzelf, maar iets interessanter vinden we de schets die Lotus erbij deelt. Daarop zien we namelijk één van die vier nieuwkomers.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om de 'Type 135'. Een volledig elektrische supercar die afgelopen zomer - net als zijn drie broers - werd aangekondigd. Lotus-fans zullen waarschijnlijk het meest naar dit model uitkijken, want hij wordt voorafgegaan door twee elektrische SUV's en een elektrische 'vierdeurs-coupé'. De Type 135 lijkt meer een auto te worden in de geest van Lotus. In ieder geval met zijn lijnenspel, want we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er naar de Lotus Esprit is gekeken voor inspiratie.

Verder is er nog erg weinig over de nieuwe Lotus bekend, behalve dat we 'm pas in 2025 kunnen verwachten. Eerst is het de beurt aan de drie andere modellen. Eén daarvan, de grootste elektrische SUV die op de planning staat, onthult Lotus ergens in de komende maanden.