Bentley teast nieuw ‘topmodel’

Bentley laat ons lekker rondgissen, want veel wijzer worden we niet van het plaatje of de tekst die ermee gepaard gaat. Toch staan er een paar brokjes concrete informatie in. Allereerst weten we dat het een nieuw productiemodel betreft, dus geen concept-car, die aan het bestaande gamma wordt toegevoegd. Bentley omschrijft de auto als het vijfde model van de line-up. Dan moeten we even ‘op zijn Bentleys’ tellen, wat betekent dat de Continental GT en Continental GT Convertible twee aparte modellen zijn. Tellen we daar de Flying Spur en de Bentayga bij op, dan bestaat het huidige gamma inderdaad uit vier modellen.

Het nieuwe model komt helemaal bovenaan de hiërarchie te staan, meldt Bentley. Hij wordt ‘weelderig’ en moet beschikken over ‘een scala aan mogelijkheden die verder gaat dan alles wat eerder werd aangeboden’. Dat laatste maakt het extra interessant, want welke auto’s bieden veel mogelijkheden? Juist: SUV’s. Wellicht broedt Bentley dus op een soort über-SUV die de Bentayga in de schaduw zet en meteen het gat kan opvullen dat de Mulsanne heeft laten vallen. Het lijkt ons in ieder geval géén EV, want de eerste elektrische Bentley staat pas voor 2025 gepland.

Het plaatje zelf toont overigens weinig noemenswaardigs. We gokken erop dat hier een stuk van het dashboard te zien is, maar wie een ander idee heeft, mag dat zeggen. 10 mei is dichtbij!