Bentley Mulliner Batur: sterkste Bentley ooit

Bentley heeft tijdens het hoogtepunt van de Monterey Car Week een nieuw model gepresenteerd. Maak kennis met de Bentley Mulliner Batur, op basis van de Continental GT. Ondanks dat de Batur slechts in een kleine serie gebouwd gaat worden, is de auto belangrijker dan je denkt.

Autofabrikanten als Bentley stellen wel vaker in een kleine serie te produceren auto's voor die hun basis delen met een bestaand model. Zo kwam Bentley in 2020 nog met de Mulliner Bacalar waarvan slechts 12 exemplaren verschenen. Ook in 2022 zet Bentley de zaag in de Continental voor een nieuw model, maar deze nieuwe exclusieve Brit speelt een grotere rol dan de Bacalar.

In de eerste plaats gaat Bentley van de Mulliner Batur 18 in plaats van 12 stuks bouwen, maar dat maakt de rol van de Batur niet bepaald groter. Wél geldt de Mulliner Batur als een sterke hint naar hoe Bentley zijn toekomstige modellen gaat vormgegeven en in het bijzonder hoe zijn elektrische auto's op designvlak zullen opdrogen. Wat blijkt? Bentley werpt zijn decennialang gebruikte ronde koplampen naar de prullenmand.

Ondanks dat de Bentley Mulliner Batur als een hint naar toekomst EV-design fungeert, is de auto zelf 'gewoon' uitgerust met een twaalfcilinder benzinemotor. Het gaat om de 6.0 W12 die in de basis ook in de Continental GT en Flying Spur is te krijgen. In deze Batur levert die machine echter meer vermogen dan ooit. Waar de twaalfcilinder het in de krachtigste versie van de Continental GT tot 659 pk schopt, levert het blok in de Mulliner Batur maar liefst 740 pk en 1.000 Nm. Daarmee gaat de Batur de boeken in als de krachtigste Bentley ooit. Om het vermogen te behalen heeft Bentley onder meer de turbo's, de intercoolers en het inlaattraject van de aandrijflijn aangepast. Schakelen gaat met een achttraps automaat met dubbele koppeling en onder de auto hangt een volledig titanium uitlaatsysteem. Bentley geeft de Mulliner Batur het onderstel van de Continental GT Speed, voorziet de auto van een actief anti-rolstabilisatiesysteem, een elektronisch sperdifferentieel en een mee- en tegensturende achteras.

De Batus is in tegenstelling tot de Bacalar niet vernoemd naar een een waterlichaam in Mexico, maar naar een 88 meter diep meer op Bali. Zoals gezegd gaat Bentley's Mulliner-afdeling slechts 18 exemplaren van de Mulliner Batur produceren. Ze hebben stuk voor stuk een vanafprijs van €1,95 miljoen. Jawel, dat ie exclusief lokale belastingen. Helaas voor wie al met de credit card in de aanslag zit: alle 18 exemplaren zijn al verkocht. De eerste kopers krijgen hun Mulliner Batur medio 2023 afgeleverd. De eerste elektrische Bentley waarin je designinvloeden van deze Batur vindt, komt in 2025 op de markt.