Bentley komt met Bentayga Design Series

Bentley levert de Bentayga al in diverse versies. Zo is de auto er als W12, als W12 Speed, als Hybrid, als V8 en nu als V8 Design Series. Die nieuwe uitvoering brengt zoals zijn naam al doet verwachten een reeks sportieve elementen naar de hoogpotige Bentley.

De V8 Design Series is in feite een gelimiteerde serie van de Bentayga. De auto's worden aangekleed met onderdelen van Mulliner en dat betekent dat de SUV's beschikbaar komen met naafkappen die te allen tijde niet meedraaien met het wiel. Daarbij zijn de auto's volledig in één kleur uit te voeren. De onderkant van de voorbumper is nu dus ook gewoon in dezelfde kleur als de rest van de koets uit te voeren. Andere aanpassingen hebben betrekking op de wielen en het materiaalgebruik in het interieur. Speciale stoelen, contrasterende accenten en nieuwe uit koolstofvezel opgetrokken panelen, het zit er allemaal op, onder of aan. Aan de V8 wordt verder niet gerommeld en dat betekent dat ook de V8 Design Series over een 550 pk en 770 Nm sterke achtcilinder beschikt.