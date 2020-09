Bentley gaat productie ondanks nieuwe modellen niet verhogen

Bentley gaat de jaarlijkse productie niet verhogen, zegt topman Adrian Hallmark. In plaats van de verkoop van rond de tienduizend auto's per jaar te verhogen, wil Bentley de winst per auto laten toenemen.

Ten opzichte van een aantal jaar geleden is het aanbod van Bentley behoorlijk gegroeid. Het exclusieve automerk kwam twee jaar geleden bijvoorbeeld met een hybridevariant van de Bentayga. Ook staat er een volledig elektrische Bentley op stapel. Toch betekent de waaier aan modellen volgens Hallmark niet dat de productie gaat toenemen. "We mikken niet op 15.000 of zelfs 13.000 auto's per jaar", zegt de voorman van Bentley tegen Autocar. Bentley gaat juist inzetten op het vergroten van de winstmarge per auto. Op de Continental GT, nog steeds de bestverkochte auto van het merk, bedraagt deze marge momenteel 22 procent. Sinds 2007 ligt de productie van Bentley op ongeveer 10 duizend auto's per jaar. Onlangs rolde nog de 40.000ste Flying Spur van de band.

In het vergroten van de winstmarge speelt het Mulliner-programma van Bentley een belangrijke rol. Klanten kunnen, uiteraard tegen een forse meerprijs, hun bolide naar eigen smaak laten samenstellen. Juist op deze exclusieve opties kan veel winst worden gemaakt. In Nederland zijn vorig jaar 78 nieuwe Bentleys op kenteken gezet. Ook hier vormt de Continental nog steeds het leeuwendeel van de verkopen, want van de Bentayga reden er in 2019 slechts twaalf exemplaren de showroom uit. Opvallend genoeg heeft Bentley dit jaar ondanks de uitbraak van het coronavirus veertien stuks van de SUV weten te slijten. Navraag bij de importeur leert dat 90% van de verkochte Bentleys in Nederland over opties van Mulliner beschikt, waaronder bijvoorbeeld de 'Mulliner Driving Specification' of 'Welcome Lights'. 5% van de auto's bevat speciale verzoeken die niet op de optielijst staan, de zogeheten 'Mulliner special requests'.