Bentley maakt voor het interieur van de Odyssean Edition namelijk gebruik van duurzame materialen. Dat past binnen de ambitie van het merk om het komende decennium te vergroenen. In die zin is de Odyssean Edition dus een voorbode. Uiteraard betekent dat niet dat men inlevert op luxe: Bentley maakte in het interieur gebruik van tweed dat gemaakt is van 100 procent Britse wol en openporig hout. Door dat openporige hout heeft Bentley 90 procent minder lak nodig dan bij het hoogglans fineer. Voor de rest van de interieuraankleding maakt Bentley gebruik van 'duurzaam leer'. Het merk specificeert daarbij echter niet op welke manier het leer duurzaam is, anders dan te benoemen dat het leer lang meegaat. Hoe dan ook: Bentley wil deze duurzame materialen in de toekomst vaker gaan toepassen.

Klanten kunnen voor de samenstelling van het interieur kiezen uit vijf verschillende samenstellingen. Aan de buitenkant is de Odyssean Edition te herkennen aan de accenten in de koperkleurige kleur 'Pale Brodgar'. Dat doet vooral denken aan de kleur van de accenten op de EXP 100 GT, een concept-car van Bentley die een vooruitblik vormde op de elektrische toekomst van het merk. Die accenten zitten altijd op de Odyssean Edition, maar voor de exterieurkleuren kunnen klanten kiezen uit het gehele kleurenaanbod van Bentley. Wel raadt het merk zes kleuren aan die het beste passen bij de accenten. Verder is de Odyssean Edition te herkennen aan badges op de instaplijsten en op de D-stijl. De prijs van de speciale Flying Spur Hybrid is niet bekend, ook van het reguliere model laat de Nederlandse prijs nog op zich wachten.

Rijgedrag

Bentley zegt verder onderzoek te hebben gedaan naar het rijgedrag van klanten die een Bentayga Hybrid kochten, het eerste hybride model uit Crewe. Uit dat onderzoek blijkt dat ruim 90 procent van de klanten hun auto dagelijks gebruikt en dat vrijwel iedere klant in EV-mode rijdt, waarbij de helft van hen consistent afstanden onder de 30 mijl (48 km) aflegt. Toevallig is dat net de elektrische actieradius van de hybride Bentley. Het merk vermeldt overigens niet of de klanten die hele rit dan ook in EV-mode rijden.