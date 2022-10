Bentley Continental GTC als Mulliner Riviera Collection

De nieuwswaarde van de nieuwe Mulliner Riviera Collection van Bentley is klein, maar soms willen we even smullen. De Bentley Continental GT Convertible ziet er met een maritieme aankleding erg lekker uit.

Wat is de overeenkomst tussen een Bentley Continental GT Convertible en een Fiat 500X? Juist: ze zijn er allebei met een nautische aankleding. Bij Bentley heet dat geen Riva of Yacht Club Capri, maar wordt de ‘special edition’ samengevat onder de naam Mulliner Riviera Collection. Volgens Bentley viert deze auto ‘de elegante wereld van de jacht-industrie’. ‘Riviera’ is een verwijzing naar het stuk Frankrijk aan de Middellandse zee. Bentley presenteert de modellen in de haven van Monaco en dat is geen toeval, want deze speciale Bentley is alleen verkrijgbaar bij Bentley Monaco.

Dit jachten-jasje staat de open Continental GT wat ons betreft meer dan prima. De auto is te onderscheiden door de afbeelding van een knoop op de hoofdsteunen, die in zo’n cabrio mooi zichtbaar zijn. Het interieur ademt sowieso onmiskenbaar een boot-achtige sfeer. Dat komt door het kleurgebruik, met stijlvol donkerblauw en bruin in combinatie met gebroken wit, maar vooral door het teak-achtige houtwerk.

Voor de buitenkant nu eens geen gitzwarte grilles en wielen, maar een uiterst smaakvolle uitvoering met veel chroom. De lichte cabrioletkap steekt mooi af tegen de carrosserie, die in Aegean Blue, Aquamarine of Caribbean Blue kan worden uitgevoerd. Daarmee representeren ze het luxeprobleem aller luxeproblemen, al is een foute keuze hier wellicht niet mogelijk.