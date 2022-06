Bentley Continental GT en GTC als S

Wie geld wil verdienen in autoland, moet in de hogere segmenten opereren. Wie daar weer uitzonderlijk veel geld wil verdienen, moet met zoveel mogelijk verschillende versies komen. Naast de V8, de W12, de Speed en de Mulliner komt de Continental GT-reeks nu dus ook (weer) beschikbaar als S.

De Bentley Continental GT S laat zich omschrijven als het V8-equivalent van de door een W12 aangedreven Speed, al gaat de S wel flink minder ver. Zo wordt er hier niet getornd aan het motorvermogen, dat net als bij alle andere Continentals met V8 550 pk bedraagt. Samen met 770 Nm is dat genoeg om de auto’s in zo’n 4 seconden van 0 naar 100 te duwen. Ach, wat zou je klagen.

Nee, het verschil tussen de S en de reguliere Continentals zit hem in de aankleding. De auto’s krijgen bijvoorbeeld standaard een speciale sportuitlaat mee, die het geluid wat minder wegmoffelt dan het standaard exemplaar. Onvermijdelijk zijn de zwarte accenten, die tegenwoordig onlosmakelijk verbonden zijn met iedere modelvariant die naar sportiviteit neigt. Bij Bentley betekent dat onder meer een zwarte grille en zwarte uitlaten, items die ook zonder S al gewoon mogelijk waren. Er zijn unieke, 21- of 22-inch wielen, uiteraard ook grotendeels of helemaal zwart. Achter die wielen spotten we rode remklauwen, nog zo’n typisch ‘sport’-geintje. De grijze kleur op de getoonde auto's mag overigens daadwerkelijk worden gezien als grondlaag, want net als bij alle andere modellen van Bentley is op kleurengebied eigenlijk alles mogelijk.

Het interieur is eveneens wat sportiever aangekleed dan gebruikelijk, met standaard meer donkere elementen en een kleurverdeling die uniek is voor deze modelvariant. De S komt naast nog een nieuwe versie op de prijslijst te staan, want de Continentals zijn net als alle andere Bentleys ook te verkrijgen als Azure. Dat is juist een meer op luxe en comfort gerichte versie en dus de tegenpool van de S. De S is er zoals gezegd als coupé en als open Convertible. Die auto wordt door Bentley opvallend genoeg weer gewoon ‘Continental GTC’ genoemd, nadat we sinds de introductie van het huidige model aanvankelijk slechts van ‘Continental GT Convertible’ mochten spreken.

In het verleden was er al eens een Continental GT V8S. Ook dat was een sportief aangeklede versie van de Continental GT met achtcilinder, maar in tegenstelling tot de nieuwe S kreeg deze V8S meer vermogen mee dan andere varianten.