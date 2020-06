Bentley onthult stukjes van vernieuwde Bentayga

30 juni is volgens Bentley de dag waarop het merk de herziene Bentayga aan de wereld voorstelt. Hoewel eerder al mogelijke afbeeldingen van de nieuwe Bentayga opdoken, is het nu Bentley zelf dat iets van zijn opgefriste SUV laat zien. In een teaservideo zien we onder meer een ogenschijnlijk digitale klok voorbij komen, een exemplaar dat prijsgeeft dat het complete instrumentarium straks digitaal is. Bentley toont onder meer een nieuw stuurwiel en lijkt een nieuwe set lichtmetalen wielen te hebben klaarstaan.

Ook interessant, Bentley verklapt niet alleen dat de Bentayga een ander audiosysteem krijgt, het merk gunt ons ook een blik op een van de herziene lampensetjes die op de neus van de neef van de Audi Q7 worden geplaatst. Bentley bevestigt in ieder geval dat de plug-in hybride variant van de SUV, een 449 pk en 700 Nm sterke versie met een 3,0-liter V6 in de neus die is gekoppeld aan een elektromotor, gewoon terugkeert. Of Bentley iets aan de actieradius heeft gedaan, moet blijken. Het huidige model kan volgens de WLTP-cyclus dankzij een 17,3 kWh accupakket 39 kilometer elektrisch rijden. Waarschijnlijk blijven de W12 en de V8 straks gewoon leverbaar.