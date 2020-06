Vernieuwde Bentley Bentayga in beeld!

Bentley heeft een gefacelifte Bentayga in de ontwikkelingskamers staan, een SUV die nu in gefacelifte vorm te vroeg op de digitale kanalen is verschenen.

Via Instagram zijn de eerste afbeeldingen naar buiten gebracht van wat zeer waarschijnlijk de gefacelifte Bentley Bentayga is. De in de basis in 2015 gepresenteerde SUV krijgt een aangepaste snuit waar wel degelijk interessante nieuwigheden op te zien zijn. Allereerst krijgt de Bentayga een nieuwe voorbumper, een exemplaar met aan weerszijden nieuwe koelopeningen. De openingen lopen vanuit de bumper niet meer omhoog door in de voorschermen, maar worden verder omlaag getrokken in de bumper. Dat biedt voor Bentley ruimte om grotere en ogenschijnlijk iets meer ovale koplampunits te monteren. De kleine cirkeltjes ernaast, waar de dagrijverlichting én de richtingaanwijzers in zijn ondergebracht, zijn voortaan meer dan slechts 'een ringetje'. Waar de ledring voorheen opgevuld werd door een in carrosseriekleur gespoten rond stuk kunststof, zijn ze nu volledig met ledverlichting gevuld. Daarnaast lijkt de motorkap verder naar voren te lopen waardoor de grille voortaan niet meer wordt omlijst door een groot stuk kunststof.

Ook is het interieur van de vernieuwde Bentayga is al gedeeltelijk te zien. Bentley geeft de Bentayga zeer waarschijnlijk een nieuw en nu volledig digitaal instrumentarium. Verder wordt zichtbaar dat Bentley de ronde ventilatieroosters bovenaan de middenconsole vervangt door meer horizontaal georiënteerde exemplaren die zich min of meer om het centraal geplaatste analoge klokje heen lijken te vouwen. Eronder plaatst Bentley een nieuw en groter display dat bij het vernieuwde infotainmentsysteem hoort. De fysieke sneltoetsen die voorheen aan de linker- en rechterzijde van het display waren geplaatst, lijken een plekje boven de knoppen voor de klimaatregeling te krijgen.

Wat er op motorisch vlak gaat veranderen, valt nog te bezien. De W12 en V8 blijven samen met de plug-in hybride Bentayga waarschijnlijk behouden, al voert Bentley er mogelijk kleine aanpassingen aan door. De Bentayga is voor Bentley een regelrecht succesnummer gebleken. Hoewel de Continental GT vorig jaar de best verkochte auto van het merk was, nam de verkoop van de SUV wel met 18 procent toe. In Nederland zijn sinds 2015 in totaal 71 exemplaren verkocht en dat maakt het in ons land na de Continental de best verkochte Bentley sinds 1983. In 2017 had de Bentayga zijn beste jaar in Nederland, toen vonden 24 exemplaren een eigenaar. Vorig jaar werden 19 Bentaygas verkocht en de verkoopteller over 2020 staat tot op heden op vijf stuks.