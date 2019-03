Back to basics: Volkswagen T-Cross

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Met de T-Cross bewandelt Volkswagen eindelijk een drukbezocht pad. Als compacte cross-over mag hij het opnemen tegen grote concurrenten als de Captur of de Arona. Je zou verwachten dat Volkswagen door de late komst een extra scherpe deal in de prijslijst zet, maar is dat ook zo?

Volkswagen T-Cross

€ 22.621

In het segment van de compacte cross-over schieten de modellen als paddenstoelen uit de grond. Zo ook bij Volkswagen, waar eind vorig jaar het doek van de T-Cross werd getrokken. Als vierde opgehoogde telg naast de T-Roc, Tiguan en Touareg is de T-Cross de compactste. Samen met de Seat Arona en Skoda Kamiq vormt hij het VAG-trio. De Kamiq heeft nog geen Nederlandse prijs, de Arona wel: € 19.795. Bijna drieduizend euro goedkoper dan de T-Cross dus. Betaal je dat enkel voor een logo, of ook voor een rijkere uitrusting? Onder de kap vinden we in ieder geval dezelfde motorisering. Een instap T-Cross wordt namelijk door de identiek zelfde 1.0 TSI met 95 pk als uit de Arona Reference aangedreven. De topsnelheid blijft op 180 km/h steken, binnen 11,5 seconden zit de Volkswagen vanuit stilstand op 100 km/h. Bij de Polo doet Volkswagen een trucje: daar geldt de 1.0 TSI met 65 pk als instapmotor. Een blok dat enkel leverbaar is in de kaalste Polo. Bij de T-Cross gebeurt dat niet met het 95 pk sterke aggregaat, want ook als luxere ‘Life’ is deze krachtbron beschikbaar.

Kijk we verder naar de uitrusting, dan wordt al snel duidelijk dat dit de absolute instapper is, hoewel dat op het eerste oog kan meevallen. De buitenkant wordt door de donkergrijze metallicloze lakkleur gekenmerkt. Luxe vinden we in de vorm van mistlampen in de voorbumper, leddagrijverlichting en meegespoten handgrepen en spiegelkappen. Kleine verchroomde details verstopt Volkswagen in de grille en rondom de raampartijen. Als enige T-Cross heeft de meest basisversie geen dakrails. 16-inch stalen wielen met plastic doppen die door zomerrubber worden omarmd, maken het contact met de weg. Voor lichtmetalen wielen van hetzelfde formaat vraagt Volkswagen € 1.234. Voor 18-inch exemplaren geldt een meerprijs van € 2.134. Parkeerhulp wordt in elke vorm voorbehouden aan luxere uitvoeringen, net als een regen- en lichtsensor.

Na het op afstand geopende portier weer dicht te trekken, worden we geconfronteerd met een donker interieur. Net zoals bij andere Volkswagens werkt het merk met veel plastic materialen, wat het geheel een goedkopere indruk geeft. Het simpele driespaaksstuurwiel is van een harde kunststof gemaakt en heeft verder geen knoppen. Een scherm voor de multimedia is gemeengoed en zit in elke T-Cross. Achter het 6,5-inch grootte scherm houdt echter wel een versimpeld ‘Composition Colour’ systeem zich schuil, want naast radio verbind je externe apparatuur niet middels een USB-poort of Bluetooth. Een vakje onderin het middenconsole geeft de mogelijkheid om telefoons draadloos op te laden. Met drie grote draaiknoppen kan het klimaat in de auto worden geregeld. Verwacht echter geen airconditioning, want Volkswagen streept deze van de lijst met standaard voorzieningen. Het aloude ARKO (Alle Ramen Kunnen Open) zal tijdens een volgende hittegolf dus voor wat frisse lucht in de T-Cross moeten zorgen. Die ramen laten zich alle vier overigens wel met een druk op de knop bedienen. Ook de spiegels kunnen elektrisch worden versteld (en verwarmd). Voor wat meer ruimte op de tweede zitrij of in de achterbak kan de achterbank altijd 14 centimeter heen en weer worden verschoven. Naast de ontbrekende airco mist de instap-T-Cross ook een (adaptieve) cruisecontrol.

Voor € 24.631 is de T-Cross als Life beschikbaar. Deze is een stuk luxere uitgerust met standaard airco, adaptieve cruisecontrol, voorstoelen die in hoogte verstelbaar zijn, een multifunctioneel stuurwiel, mistlampen met bochtenverlichting en lichtmetalen wielen. Voor nog eens € 3.229 extra krijg je de sleutels van een Style in handen gedrukt met onder andere standaard een automatische airco, ledkoplampen en parkeersensoren. Voor welke variant ga jij?