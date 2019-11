Back to basics: Renault Zoe

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Renault Zoe Life

€ 33.590

Voor uiterlijke aanpassingen om de voorgaande en huidige nieuwe Zoe van elkaar te onderscheiden, moet je wellicht een paar keer met de ogen knipperen. De grootste wijzigingen vinden we aan het front en aan het einde van het koetswerk. Nieuwe ledkoplampen die het front bepalen, zijn standaard aanwezig op elke Zoe. Voor wie bij de nieuwe voorbumper de opvallende gaten met nieuwe mistlampen wilt vullen, hebben we slecht nieuws. De optische luchtinlaten blijven in de Life-uitvoering hartstikke leeg. Een ander uiterlijk kenmerk waar de Life zich van de rest onderscheidt, zijn de niet meegespoten maar zwarte kunststof spiegelkappen. Zonde! De rest van de auto wordt in de ‘Blanc Glacier’ witte lakkleur gespoten. De stalen wielen zijn 15-inch groot en worden met een plastic sierdop afgewerkt. De écht oplettende kijker ziet dat bij een Zoe Life als enige parkeersensoren rondom mist, want alle overige uitvoeringen krijgen deze wel standaard van Renault.

‘Maar als bestuurder zie je toch meer van de binnen- dan van de buitenkant.’ Dat is uiteraard waar en daar zijn de verschillen met de overige versies een stuk kleiner. De stoelen worden met de ‘Fortunate’ stoffen bekleding afgewerkt. Alle nieuwe Renault interieurs krijgen sinds korte tijd een groot centraal scherm, zo ook de Zoe. Als Life-rijder word je dit niet onthouden door de Fransen. Wel krijgt de Life-rijder een iets minder groot bemeten exemplaar in de middenconsole, want met 7-inch is het instapscherm een stuk kleiner dan het 9,3-inch touchscreen dat iedereen vanaf de Intens (€ 36.190) krijgt. Alle Easy Link-multimediatechnologieën houden zich achter het scherm schuil. De grote afwezige is alleen wel een standaard navigatiesysteem. Van gemakken als een elektronisch bediende airconditioning en cruisecontrol met snelheidsbegrenzer is de Zoe standaard voorzien. Ook elektrisch bedienbare zijruiten in de voordeuren zijn bij de prijs inbegrepen, net als een regen- en lichtsensor. De spiegels laten zich ook met een druk op de knop verstellen. In vergelijking met bijvoorbeeld de Zen (€ 35.190) moet de Life het zonder draadloze oplader voor smartphone’s doen. Nog luxere varianten krijgen een achteruitrijcamera, lichtmetalen wielen of een elektrische verwarmbaar stuurwiel.

Een groot voordeel van de nieuwe Zoe is dat hij, volgens Renault, nog dit jaar leverbaar is. Zakelijke rijders kunnen daardoor nog van de 4 procent bijtellingsregels genieten.