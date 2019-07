Back to Basics: Peugeot 208

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Peugeot 208 Puretech 75 Like - € 17.580

In de gelikte vorm waarin-ie op de persplaten staat, krijgt de nieuwe 208 de handen op elkaar. Een stoere kont en een opvallend front – mét led-haaientanden – zorgen ervoor dat de auto lekker herkenbaar is en maken ‘m een echte Peugeot.

Missie geslaagd, dus, maar juist in dit segment doet de uitvoering veel voor de uitstraling. Instappers moeten het immers gewoon met halogeenverlichting doen, om maar eens wat te noemen. Bij de 208 is dat niet anders, en dus moet de Like het zonder die opvallende slagtanden doen. Geen schande, want de basis-508 heeft ze ook niet. De 208 is altijd voorzien van een vijfdeurs koets, staat in z'n simpelste vorm op 15-inch staal met wieldoppen en beschikt over een matzwart paneel tussen de achterlichten en onbespoten buitenspiegelkappen.

Wie denkt onopvallend door het verkeer te gaan met de eenvoudigste 208, komt bedrogen uit. Het geel van de bovenstaande afbeeldingen is opvallend genoeg de enige gratis kleur die beschikbaar is. Het is zelfs in feite de enige kleur, want buiten ‘Jaune Faro’ treffen we alleen wit, zwart en grijs aan op de optielijst. Peugeot weet vermoedelijk hoe het extra geld kan vangen, want gezien het Nederlandse wagenpark zullen veel mensen met plezier een paar honderd euro bijbetalen voor één van die onopvallende tinten.

Aan de binnenkant is de Like, die overigens altijd wordt aangedreven door een 1.2 Puretech met 75 pk, te herkennen aan een vrij eenvoudige radio met een klein touchscreen. Die schittert op de plaats waar bij andere versies het grote scherm is aangebracht. Wat comfort betreft is er feitelijk weinig te klagen. Airco is aanwezig, de ramen gaan voorin elektrisch op en neer en zelfs cruise control is altijd present. Ook een afstandsbediening voor de centrale vergrendeling kost geen cent extra. Op veiligheidsgebied treffen we Lane Departure Warning en verkeersbordherkenning als opvallende standaard-items aan.

Duurdere 208’s onderscheiden zich dan ook vooral met fijne, maar niet zozeer met noodzakelijke extra’s. Een uitgebreider infotainmentsysteem, lichtmetaal, climate control en een digitaal instrumentarium zijn de zaken waarmee duurdere exemplaren zich onderscheiden. En die slagtanden, natuurlijk.