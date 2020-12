Back to Basics: Kia Sorento

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Inmiddels is de Kia Sorento alweer aanbeland bij de vierde generatie. In deze rubriek zijn al veel Kia's voorbij gekomen, maar de grootste SUV van het merk heeft nog niet eerder mogen laten zien wat hij waard is in zijn basisuitvoering. Tijd om dat te veranderen.

Kia Sorento Comfortline 1.6 T-GDI Hybrid

€45.995

De eerste generatie van de Kia Sorento kwam in 2002 op de markt. Die SUV had qua uiterlijk veel weg van de Mercedes M-klasse uit die tijd. Vooral de vorm van de achterste zijruiten doet denken aan de SUV van Das Haus. Zet je de nieuwe Sorento naast de eerste, dan valt vooral op hoezeer de designafdeling van Kia zichzelf door de jaren heen heeft verbeterd. Opvallend genoeg deed de Sorento het vooral in zijn eerste bouwjaren goed in Nederland. 2007 was met 2.819 verkochte exemplaren het topjaar, maar daarna kwam de klad erin. In de afgelopen vijf jaar heeft Kia hier slechts 252 exemplaren kunnen slijten.

Dat heeft het merk echter niet tegengehouden om de Sorento alsnog in Nederland op de markt te brengen. Kia biedt de Sorento voortaan alleen aan met geëlektrificeerde aandrijflijnen en dat levert opeens wél een interessante prijsstelling op. Om te kijken wat je voor de vanafprijs krijgt, pakken we natuurlijk de goedkoopste variant erbij: de 1.6 T-GDI Hybrid met 230 pk. De Sorento is er echter ook nog als Plug-in Hybrid met 265 pk en een accupakket van 13,8 kWh. Ten opzichte van de Hybrid heeft deze een meerprijs van €3.600 in de Comfortline-uitvoering, waardoor het totaal op €49.595 uitkomt. Ter referentie: de vorige Kia Sorento was er in zijn laatste jaren pas vanaf €59.020 en dan moest je het doen met de 200 pk sterke 2.2 CRDI-dieselmotor.

Niet aan af te zien

De Kia Sorento lijkt in de ComfortLine-uitvoering vanbuiten allerminst op een basismodel. De duurdere uitvoeringen heten DynamicLine, DynamicPlusLine en ExecutiveLine, die voor respectievelijk €48.995, €52.995 en €55.995 in de prijslijst staan. De configurator laat helaas alleen de grotere 19-inch wielen zien, maar die zijn pas standaard vanaf de DynamicPlusLine. Standaard staat de Sorento op 17-inch lichtmetaal. Wanneer je verder geen kleurkeuze maakt, is de SUV gespoten in 'Clear White'. Voor de overige negen metallic lakkleuren dien je €995 bij te betalen. De Sorento heeft in de Comfortline-uitvoering ramen die met chroom omlijst zijn. Het chroom is tevens terug te vinden op de achterbumper, terwijl de accenten in de voorbumper juist in het zwart zijn uitgevoerd. Desgewenst kun je voor €619 opteren voor twee 'Design Styling Kits': 'satijn chroom' en 'piano zwart'. In de deuren en onderaan de kofferklep komt er dan een extra stripje in de gewenste kleur. Ook de spiegelkappen krijgen dan een contrasterende behuizing.

Op de ComfortLine zijn ledkoplampen en -achterlichten al aanwezig. Die hoef je niet zelf te activeren, want een licht- en regensensor en grootlichtassistentie zijn altijd aanwezig op de Sorento. Om de grote SUV nog enigszins gemakkelijk in te kunnen parkeren, zijn standaard parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera inbegrepen. Aangezien de Sorento best wat ruimte inneemt, zijn de standaard elektrisch inklapbare spiegels een welkome toevoeging. Qua opties werkt Kia vooral met de bovenstaande uitrustingsniveaus. Veel opties zijn niet los leverbaar, diverse accessoires zoals sidesteps en spatlappen echter wel. Voor zaken als full-ledkoplampen en warmtewerend glas moet je bij de DynamicLine zijn, terwijl een panoramadak en privacy glass pas vanaf de DynamicPlusLine op de Sorento zitten.

Altijd veilig

De Sorento heeft als ComfortLine al een hele waaier aan veiligheidssystemen aan boord. Front Collision Assist, Multi Collision Braking, Lane Keeping Assist en Adaptieve Cruise Control zijn allemaal zaken waarvoor je niet bij hoeft te betalen. Daarnaast herkent de Sorento verkeersborden en weet de SUV ook wanneer zijn bestuurder aan een pauze toe is. Ook standaard: een 12,3-inch digitaal instrumentarium, dual-zone-klimaatregeling en een automatisch dimmende binnenspiegel. In de ComfortLine kun je vijf personen kwijt, in alle overige uitvoeringen heeft de Sorento een derde zitrij. In de basisuitvoering van de Sorento zit je op stoffen stoelen. Pas vanaf de DynamicPlusLine is het meubilair bekleed met leer. Het interieur op de foto's is overigens de meest luxe ExecutiveLine. Van de minder bedeelde uitvoeringen heeft Kia geen beeldmateriaal in de configurator staan.

Qua infotainment beschikt de ComfortLine alleen over het hoognodige: een 8-inch touchscreen voor de bediening van de audio. Wel heeft dit systeem meteen DAB+, Bluetooth-connectiviteit en een voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto. Pas vanaf de DynamicLine krijg je het 10,25-inch full map navigatiesysteem. Muziekliefhebbers doen er wellicht goed aan om te kiezen voor de DynamicPlusLine, want dan is een Bose-audiosysteem met 12 speakers inbegrepen.

Het gebrek aan losse opties heeft twee kanten: aan de ene kant is de Sorento niet echt naar individuele behoefte op smaak te brengen, maar aan de andere kant heb je voor relatief weinig geld behoorlijk wat luxe. De afgeladen Sorento Hybrid ExecutiveLine kost precies €10.000 meer dan het instapmodel. Bij de Duitse merken ben je voor dat bedrag eigenlijk pas net begonnen met het aanvinken van de optielijst.