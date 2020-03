Back to basics: Jeep Compass

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Jeep Compass 1.4 Multiair Turbo 140 Longitude

€34.440

Jeep introduceerde in 2006 de Compass. De huidige derde generatie draait sinds 2017 mee. Later dit voorjaar wordt de eerste geëlektrificeerde versie verwelkomt, want dan wordt de plug-in hybride Compass 4xe in Nederland verwacht. Met een basisprijs van een kleine €48.000 is die alleen zeker niet de basisversie van de SUV. Voor pakweg €14.000 minder krijgt de klant namelijk de sleutels van de kaalste Compass in de handen gedrukt. Op motorisch vlak is er bij de niet-geëlektrificeerde Compass’en weinig keuze, want alleen de 1.4 Multiair Turbo met 140 pk of 170 pk staan in de prijslijst vermeld. Qua uitrustingsniveaus weet Jeep het ook zeer overzichtelijk te houden. De Compass is er als Longitude, Night Eagle en als Limited.

De Longitude onderscheidt zich aan de buitenkant op sommige vlakken. Zo moet hij het met 17-inch lichtmetalen wielend, halogeen koplampen en zonder getinte achterramen en zilverkleurige afwerking doen. Zo zijn de voorbumper en zijspiegels minder chique afgewerkt. De witte lakkleur geldt in alle gevallen als basiskleur. Binnenin vallen de verschillen tussen de Longitude en de luxere versies snel op. Zo heeft de instapper met stof beklede stoelen, een infotainmentsysteem met een scherm van 5,0-inch (i.p.v. 7,0) zónder ingebouwde navigatie en een handbediende airconditioning i.p.v. climate control.

Toch hoeft de eigenaar van een Compass Longitude zich niet erg te schamen, want met standaard cruisecontrol, DAB+, een keyless-systeem en een multifunctioneel leder stuurwiel is het alles behalve een karige bedoening in de Jeep. Daarnaast is de Longitude in één klap voor €1.760 luxer aan te kleden met het Business Pack. Jeep voorziet de Compass dan van een 8,7-inch touchscreen met navigatie, leren sportstoelen, automatische climate control en een achteruitrijcamera.