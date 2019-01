Back to Basics: Hyundai Kona Electric

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Hyundai Kona Electric Comfort - € 39.995

Wie nu elektrisch wil rijden, kan eigenlijk niet om de Hyundai Kona Electric of diens technisch stevig verwante neefje Kia e-Niro heen. De Koreaanse cross-overs komen veel verder op een acculading dan welke betaalbare concurrent dan ook en combineren die prettige eigenschap met een gewilde SUV-koets en voldoende praktische inzetbaarheid. Niet zo gek dus dat de levertijd bij beide auto’s inmiddels stevig is opgelopen. Wie nu bestelt, moet naar verluidt tot een jaar op zijn Kona wachten.

Als je dat voor lief wilt nemen, is het tijd om de configurator erbij te pakken. De Kona Electric is er in drie versies: de Comfort, de Fashion en de Premium. De basisversie kost € 39.995, de duurste moet € 45.795 opbrengen en blijft dus nog altijd ruim onder de magische bijtellingsgrens van 50 mille.

Daarmee is zo’n ramvol exemplaar voor zakelijke rijders wellicht interessant, maar ook in de simpelste Kona hoeven we niet bepaald op een houtje te bijten. De Comfort biedt standaard onder meer een multimediasysteem met een 7-inch touchscreen. Het gebrek aan navigatie wordt goedgemaakt met Apple CarPlay en Android Auto, terwijl Bluetooth, DAB+-radio en allerhande aansluitmogelijkheden ervoor zorgen dat de Kona helemaal bij de tijd is. Zelfs een digitaal instrumentarium is standaard. Op andere gebieden noteren we onder meer klimaatregeling, een achteruitrijcamera, een startknop en adaptieve cruisecontrol. Ook een automatisch noodremsysteem en zelfs een rijstrookassistent zijn standaard.

Wallbox

Aan de buitenzijde is de Kona altijd netjes afgewerkt met led-dagrijlampen en 17-inch lichtmetaal. Led-dagrijverlichting is standaard, maar de simpelste Kona laat zich wel herkennen aan halogeenpitten in de koplampunits en achterlichten. Bovendien gaan vrolijke kleurtjes aan je neus voorbij als extra’s geen optie zijn, want het interieur is bekleed met antracietkleurige stof en alleen ‘Galactic Grey’ wordt zonder meerprijs over je koetswerk uitgegoten. De enige andere beschikbare optie is een Navigation Pack. Daarin zit het grotere display van de andere versies en een uitgebreider Krell-audiosysteem. Op de accessoirelijst vinden we nog een tweetal laadpakketten, waarvan de voordeligste € 1.699 kost en een wallbox inclusief montage bevat.

Een Kona Electric Comfort doet zijn naam dus eer aan, al hoort daar wel een kanttekening bij. Voor een EV is de auto namelijk weliswaar goedkoop, maar met € 40.000 is dit nog altijd een behoorlijk dure compacte SUV. Hyundai heeft zijn zaakjes op uitrustingsgebied echter gewoon goed voor elkaar. Wie voor de topversie gaat, wordt helemaal in de watten gelegd: elektrisch verstelbare, verwarmde en geventileerde (!) stoelen en stuurverwarming horen bijvoorbeeld in het pretpakket. Bovendien is de Premium-versie de enige waarop een schuifdak leverbaar is, dus wie de zon wil zien, moet flink bijbetalen.

Opmerking achteraf: helaas voorziet Hyundai's configurator slechts in één afbeelding (foto 1) van een geheel grijze Kona Electric Comfort. De rest van de afbeeldingen tonen daarom rijker uitgeruste auto's, die dus afwijken van de versie waar het hier om gaat. De Amerikaanse Kona op foto 3 en 4 ontbeert bijvoorbeeld de in Nederland standaard aanwezige dakrails, maar is wel voorzien van ledkoplampen, privacyglass en een schuifdak.