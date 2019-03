Back to Basics: Honda CR-V

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Honda CR-V 1.5 Comfort

€ 40.135

Dat de tijd niet heeft stilgestaan, blijkt wel weer als we door de oude prijslijsten van de Honda CR-V bladeren. In september 1997 stond de CR-V 2.0I LS voor omgerekend € 24.953 te koop. Tegenwoordig, uiteraard door onder andere de inflatie, verlaat een instap-CR-V de showroom na een investering van minimaal € 40.135. Als we inzoomen in de prijslijst op de verschillende aandrijflijnen voor de CR-V, zien we twee versies: een benzine en hybride aangedreven varianten. Als instapper krijg je een benzine-Honda in de Comfort-trim voorgeschoteld. De 1,5-liter benzinemotor met 173 pk staat bovenaan de lijst. De transmissie neemt een handgeschakelde zesbak voor zijn rekening. De topsnelheid bedraagt 211 km/h en een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h duurt 9,2 seconden. Het verschil met een hybride aangedreven CR-V is overigens niet heel groot, want voor een iets grotere investering van € 40.960 staat de CR-V 2.0 Hybrid met 184 pk voor de deur. Niet alleen stoot de Hybrid minder uit, ook komt hij sneller van zijn plek (8,8 seconden). De topsnelheid is begrensd op 180 km/h.

Wat betreft de uitrusting maakt het niet uit voor welke motorisering er wordt gekozen, want beide motoren hebben de ‘Comfort’ als instapper. Dit is de eerste uitrusting van de in totaal vijf uitrustingsniveau's. Wat opvalt is dat Honda veel voorzieningen wel, maar ook juist niet in de kaalste CR-V stopt. De standaard rode CR-V Comfort kenmerkt zich aan de buitenkant door de afwezigheid van mistlampen aan de voorkant en (geïntegreerde) dakrails. Verder krijgt de Comfort de kleinste lichtmetalen wielen toegewezen. Wie geen 17-inch, maar liever 18- of 19-inch wil, dient minimaal € 2.781 meer neer te leggen voor de SUV. Led-koplampen mét koplampsproeiers zijn daarentegen wel standaard aanwezig op de neus. Die lampen springen overigens automatisch aan door de standaard lichtsensor. Een regensensor schittert echter door afwezigheid. De achterbumper blijft verder verstoken van sensoren, want voor parkeerhulp wil Honda dat de koper een uitrusting hoger gaat. Stappen we in de Honda, dan nemen we plaats op met stof beklede stoelen die zich handmatig laten verstellen. Stoelverwarming is daarentegen wel aanwezig! De CR-V Comfort biedt daarnaast plek aan vijf personen, in plaats van de zeven personen in de luxere CR-V’s. Op de plaats van de multimedia monteert Honda een audiosysteem met tastbare knoppen en een 5-inch groot scherm. Telefoons laten zich via Bluetooth of via de enige USB-poort koppelen aan het systeem. Voor het luxere systeem met 7-inch touchscreen, navigatie en voorzieningen als Apple CarPlay vraagt het merk meer geld. Een niet over meerdere zones te verscheiden automatische airco is aanwezig, net als knoppen voor de adaptieve cruisecontrol. Op het gebied van veiligheid trakteert Honda de bestuurder op enige voorzieningen zoals een rijstrookassistent en emergency stop.

Hoewel de Honda van veel voorzieningen is voorzien, kun je enkele zaken missen. Zo is het stuurwiel niet met leder bekleed, net zo min als de stoelen. Ook een panoramadak vinden we op de optielijst, evenals een head-up display. De spiegels die zich elektrisch laten bedienen kunnen niet met een druk op de knop worden ingeklapt. Grote missers, of zien jullie het door de vingers?