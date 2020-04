Back to basics: Honda E

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

In lange tijd wist Honda niet bij zoveel mensen een brede glimlach op het gezicht te toveren als met de guitige nieuwe Honda E. De compacte auto luidt het elektrische tijdperk voor Honda in. Met al zijn beeldschermen en zijn digitale buitenspiegels is het een rijdende gadget, maar wat zit er precies op de instapversie?

Honda E

€ 35.330

De prijslijst van de elektrische Honda E ziet er heel overzichtelijk uit met twee beschikbare versies. De instapversie heet gemakshalve gewoon Honda E, de luxer uitgeruste variant mag zich ‘Advance’ noemen voor een meerprijs van €3.000. Het opvallendste verschil tussen beide versies is het vermogen van de elektromotor. De instap-E krijgt namelijk een 136 pk sterke motor, de Advance heeft de beschikking over 154 pk. Het accupakket is in beide gevallen even groot: namelijk 35,5 kWh. Het extra vermogen is dan ook enkel terug te zien in de sprinttijd. De normale E heeft 9 seconden nodig om op de 100 te zitten, de E Advance doet er 0,7 seconden minder lang over. De topsnelheid bedraagt in beide gevallen 145 km/h. De actieradius is vastgesteld op 220 kilometer (WLTP). Dat geldt echter alleen voor de Honda E met de standaard 16-inch wielen. Wie voor een maatje groter gaat, levert gelijk 12 km bereik in. Aan de snellader (100 kW) hebben beide versies 30 minuten nodig om weer tot 80 procent geladen te zijn.

De oplettende kijker kan de E van de Advance aan de buitenkant op één manier onderscheiden. De Advance krijgt namelijk iets andere wielen van Honda. In beide gevallen zijn ze wel 16 inch groot. Verder verschillen de auto’s niks van elkaar, want de instap-E krijgt ook geblindeerde ramen aan de achterkant, een panoramisch dak, led-dagrijverlichting, uitklappende deurhandgrepen en de futuristische digitale buitenspiegels. De opvallende Charge Yellow-lakkleur is (gelukkig!) de standaard instapkleur. Voor een witte, grijze, blauwe of zwarte kleur vraagt Honda €660. Wie de A-stijl in een contrasterende zilveren of blauwe kleur wil, moet nog eens €1.250 neerleggen. Ook binnenin zijn de gelijkenissen groot. Wat gelijk opvalt, is het hemelsbrede paneel vol met beeldschermen. Die is te allen tijde aanwezig. Wel ontbreekt een extra schermpje op de plek van de binnenspiegel. De Advance krijgt namelijk een centraal cameraspiegelsysteem. De reguliere Honda E moet het met een gewone binnenspiegel doen. Ook een 230 V-stopcontact is niet standaard aanwezig, net als Honda’s Parking Pilot die de Advance wel krijgt. Tot de standaard voorzieningen behoren wel stoelverwarming en een met leer bekleed stuurwiel. Dat stuurwiel laat zich alleen niet elektrisch verwarmen, in de luxere versie is dat wel mogelijk.

Beide E’s zijn optioneel nog wat aan te kleden. Zo is een leren interieur verkrijgbaar voor een meerprijs van €1.500. De 17-inch wielen kosten €1.050 extra en voor brons-kleurige interieurpanelen vraagt Honda €550. Bestellen van de Honda E kan per direct. De eerste exemplaren worden in juli bij de dealers verwacht.