Back to Basics: Audi Q7

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Audi Q7 55 TFSI e Pro Line

€ 85.530

De plug-in hybride is dus - zoals ook wel te verwachten is - de voordeligste keuze bij Audi als het gaat om de Q7. Opmerkelijk feitje: van de reguliere Q7's is dat tegelijkertijd ook de sterkste versie. Met een gecombineerd vermogen van 381 pk laat de 55 TFSI e de TDI's achter zich (goed voor maximaal 286 pk). Wie nog wat geld op zak heeft en uit is op meer vermogen, kan bij Audi nog aankloppen voor de 60 TFSI e met 456 pk (v.a. € 106.950) of de SQ7 met 507 pk (v.a. € 157.060). De prijslijst is verder heel overzichtelijk opgebouwd. Voor alle vier de basismotoren staan drie uitrustingsniveaus klaar: de Pro Line, Pro Line Plus en de Pro Line S. Voor de 55 TFSI e leveren de uitersten van deze niveaus een prijsverschil op van een kleine € 8.000. Tijd om te zien of extra geld de moeite waard is.

Exterieur

Bij een dergelijke vraagprijs van dik € 85.000 is het uiteraard niet de vraag of voorzieningen als airconditioning of cruisecontrol aanwezig zijn, maar gaat het om de luxe waaruit eigenaren kunnen kiezen. Neem de buitenkant. Net als bij alle andere uitvoeringen is deze 'Nachtzwarte' lakkleur de enige tint die geen meerprijs kent. Ook verschillende sierstukken, zoals de stootrand bij de deur of de lijst rondom de grille, worden in een zilvergrijze kleur gespoten. De Pro Line is echter wel te herkennen aan de zwarte lijsten rondom de ramen en de donkere dakrails. Qua wielen biedt Audi twee opties, van immer 18-inch. Het verschil zit hem alleen in een vijf- of tienspaaks ontwerp. Wel krijgt deze Q7 enkel parkeerhulp in de achterbumper. Om ze ook aan de voorkant van de grote neus te krijgen, vraagt Audi € 547 extra. Een achteruitrijcamera kost dan overigens nog eens € 664 extra.

Interieur

Binnenin de Q7 zit het hem wederom in de details. Neem de bekleding. Daarvoor heeft Audi een heel scala aan leersoorten klaarliggen. Als Pro Line moeten we het met de 'Twin'-soort doen. Die is in een 'Metropool' grijze kleur (foto's) beschikbaar, maar ook in het zwart. Prijzen voor andere leersoorten kunnen echter flink in de papieren lopen. De meest exclusieve soort kost € 5.601. Standaard laten de voorste stoelen zich wel verstellen (inclusief lendensteun). De Q7 is voorzien van een multifunctioneel lederen stuurwiel, maar die laat zich dan weer niet elektrisch verwarmen (+ € 307,34). Het brede dashboard krijgt standaard een centraal scherm voor de bediening van het MMI Navigatie Plus-systeem. De virtual cockpit zit daarbij inbegrepen. Een Bang & Olufsen geluidsinstallatie echter niet. Die kost nog eens - zit u? - € 8.613. Doordat de plug-in hybride de goedkoopste is, krijgt 'onze Q7' klimaatregeling die over drie zones verdeeld kan worden. Bij de overige Pro Line's kan dat over slechts twee zones.

In de basisversie zit je dus wel snor. De optielijst telt echter 35 pagina's. Daarmee kun je het zo gek maken als je maar wilt. Neem bijvoorbeeld een comfortsleutel die alles automatisch naar wens van die bestuurder instelt (+ € 1.387), een dvd-speler (+ € 211) of 21-inch wielen (+ € 4.187).