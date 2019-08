Back to basics: Alpine A110

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Alpine A110 Pure

€66.300

De Alpine A110 staat nu nog met twee versies in de Nederlandse configurator: de Pure en Légende. In de basis kost de instapper €66.300, de luxere Légende is € 3.900 duurder. Aan de motorisering van deze sportieve Fransman ligt dat prijsverschil niet, want beide uitvoeringen worden aangedreven door dezelfde 1,8-liter viercilinder benzinemotor met 252 pk. Schakelen doet de automatische zevenbak voor jou. Met de voet plat op de grond gedrukt haalt de Alpine 250 km/h (begrensd), een sprint vanuit stilstand naar de snelheid van 100 km/h neemt 4,5 seconden in beslag. De meerprijs van de kleine € 4.000 zit hem puur in de uitrusting!

In de spuitcabine wordt de witte ‘Blanc Glacier 369’-lak zonder meerprijs op de Alpine gespoten. Een antracietgrijze, diep donkerblauwe of zwarte kleur kost € 847 extra. Het veelal bekende ‘Bleu Alpine’ heeft een flinke meerprijs van € 1.815. Datzelfde geldt kost de lakkleur ‘Blanc Irisé’. De oplettende kijker kan een Pure van een Légende aan de buitenkant onderscheiden door de parkeersensoren, die de luxere wel en de minder bedeelde A110 niet krijgt. De sensoren monteert Alpine in de Légende zonder meerprijs op de voor- en achterbumper en de fabrikant monteert tevens een achteruitrijcamera voor wat extra hulp. Verder zijn de auto’s met standaard ledlampen, bumperwerk en badges van de Franse vlag identiek aan elkaar. Wie de standaard 17-inchwielen wat aan de kleine kant vindt, kan overstappen op de lichtmetalen ‘Sérac in Gris Foncé Diamantéé' voor € 1.016,40. Een treetje hoger staan de € 1.815 kostende aluminium ‘Fuchs’-wielen van 18 inch. Voor dat geld ben je er echter nog niet, want deze wielen worden alleen in combinatie met een krachtiger remsysteem (schijven van 320 mm) geleverd. De totale meerprijs komt dan uit op € 2.831.

Binnen in de A110 Pure nemen we plaats op (deels) met leer beklede stoelen. Lichtgewicht sportstoelen, wel te verstaan. Alpine heeft ook ‘Légende’-versies in zowel bruin als zwart leer beschikbaar, maar die zijn als vanzelfsprekend voor de luxere versie bedoeld. Het interieur onderscheidt zich verder door matte in plaats van hoogglans afgewerkte sierstukken en standaard pedalen (in plaats van aluminium exemplaren). Qua voorzieningen zit het wel snor in de Alpine met standaard een 7-inch touchscreen voor de multimedia en navigatie, automatische klimaatregeling, elektrisch bedienbare ramen en (geen adaptieve!) cruisecontrol. Het enige waarin de Légende zich nog onderscheidt van de Pure is het geluidssysteem. De duurdere Alpine kan op een lichter systeem rekenen. Alles voor wat gewichtsbesparing!