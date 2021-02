AVA Stingray: meer dan een elektrische Corvette C2

Onder de paraplu van een nieuw merk, AVA genaamd, slaan niemand minder dan Ian Callum en Peter Brock de handen ineen. Ian Callum kennen we natuurlijk onder meer als ontwerper van auto's als de Aston Martin DB7, Vanquish en DB9, de Jaguar F-Type en de laatste Jaguar XK. Iemand die dus wel een sportauto op papier kan zetten. Peter Brock behoeft mogelijk een uitgebreidere introductie. Brock is een voormalig ontwerper van General Motors en Shelby American, maar ook de enige nog levende ontwerper die meewerkte aan de Chevrolet Corvette C2. Sterker zelfs, Brock was degene die op 19-jarige leeftijd de basisschets op papier zette waar uiteindelijk het ontwerp van de Stingray uit voortkwam. De inmiddels 84-jarige kan dus echt gezien worden als dé man achter deze iconische Corvette.

Nu hebben de twee elkaar dus gevonden en werken ze samen aan het moderniseren van die Corvette. De naam AVA staat voor 'ad vitam aeternam', Latijn voor zoiets als 'voor de eeuwigheid', of 'het eeuwige leven'. Daar zit direct de essentie van dit project: de Corvette C2 Stingray Coupé (foto 3 en 4) klaarstomen voor de eeuwigheid. Hoe kan het ook anders; daar hoort een elektrische aandrijflijn bij. Volgens AVA een '1.200 tot 2.000 pk' sterke aandrijflijn. Zo dan! Toch is dat niet het enige wat er gebeurt als je twee topontwerpers op een project zet. Uiteraard wordt ook de koets van de Stingray aangepast. Heiligschennis misschien, maar gezien Brocks geschiedenis is het hem makkelijk te vergeven. Volgens Brock is zijn oorspronkelijke schets uit eind jaren 50 op sommige punten niet goed doorgezet in het uiteindelijke ontwerp van de Stingray. Dat zet hij nu graag samen met Callum recht.

Op een eerste donkere afbeelding (die we dankzij wat gesleutel in Photoshop behoorlijk duidelijk hebben kunnen maken) zien we wat er ongeveer verwacht mag worden. De aanpassingen zijn subtiel, maar onder meer door het 'cleanen' van de koets en ogenschijnlijk het verplaatsen van de bumpers krijgt de Stingray toch een wat andere aanblik. Ook staat hij zo te zien op retroversies van de wielen die er oorspronkelijk onder zaten. Op een schets (zie hieronder) waarop óf Brock óf Callum bezig is geweest, zien we globaal wat er allemaal moet veranderen.

Nu nog afwachten wanneer AVA hun 'Hyperclassic' gedoopte creatie volledig onthult. Het belooft in ieder geval iets bijzonders te worden. AVA meldt in ieder geval al dat er slechts een gelimiteerde oplage van gebouwd zal worden. Overigens is dit zeker niet het laatste dat we van AVA mogen verwachten. Men meldt dat er voor AVA een team opgezet is, bestaande uit mensen die eerder onder meer voor Lotus, McLaren en Williams werkten. Knappe koppen dus.