'Autoverzekering kan vaak honderden euro's goedkoper'

Een autoverzekering is voor velen best een prijzig verhaal. Het loont dan ook om op zoek te gaan naar de goedkoopste aanbieder, want uit een steekproef van Geld.nl blijkt dat er erg grote verschillen zitten tussen de goedkoopste en duurste verzekeringen.

Wie dacht dat de verschillen tussen de goedkoopste of de duurste autoverzekering een kwestie van een paar euro per maand is, heeft het mis. Vergelijkingssite Geld.nl deed een steekproef van 100.000 vergelijkingen tussen verschillende autoverzekeringen en kwam uit op €282 per jaar verschil. Dan gaat het om het gat tussen de goedkoopste premie en de gemiddelde premie van alle autoverzekeringen. Wanneer men de goedkoopste en de duurste autoverzekering tegenover elkaar zet, bedraagt het verschil zelfs €688 per jaar.

Dat er zulke grote verschillen zijn, komt volgens Amanda Bulthuis van Geld.nl door grofweg twee zaken: "Als eerste berekent elke autoverzekeraar de premie op een andere manier. Ze houden rekening met je leeftijd, schadevrije jaren, type auto en woonplaats, maar ze hangen daar allemaal hun eigen waardes aan. Hierdoor pakt de premieberekening bij elke autoverzekeraar anders uit. De premie-inkomsten moeten voldoende zijn om niet alleen geclaimde schades te betalen, maar ook de kosten die de verzekeraar maakt voor bijvoorbeeld personeel en kantoorpanden. Autoverzekeraars die zich voornamelijk richten op online dienstverlening hebben flink minder kosten dan traditionele verzekeraars met grote kantoorpanden. Daarom zie je de laagste autoverzekeringpremies vaak ook bij de kleinere, online autoverzekeringmerken.”

Je zou met zulke verschillen zeggen dat er aardig wat overgestapt wordt om op jacht te gaan naar voordeel, maar dat blijkt tegen te vallen. Slechts zo'n 8 procent van de verzekerden per jaar stapt over volgens de Autoriteit Financiële Markten. Ongetwijfeld zal een aanzienlijk deel simpelweg vergeten om te kijken of de gekozen verzekering wel de juiste is. Anderen die er wel over nadenken om eens te zoeken naar een betere optie, willen zich volgens Bulthuis nog wel eens tegen laten houden uit angst voor slechtere voorwaarden bij een goedkopere verzekeraar. "Als je alleen een WA-autoverzekering hebt, zijn de voorwaarden bij vrijwel alle autoverzekeraars gelijk. Je kunt daar met een gerust hart voor een goedkopere autoverzekering kiezen. Bij een WA + beperkt casco of all risk-autoverzekering is het wel goed om even te controleren hoeveel eigen risico je betaalt en hoe het bijvoorbeeld zit met de vergoeding als je de auto total loss rijdt. Maar dat zie je tegenwoordig direct als je online autoverzekeringen vergelijkt."