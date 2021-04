Autoverzekering gemiddeld het duurst in Den Haag

Den Haag is de duurste stad van Nederland om een autoverzekering af te sluiten. Een autoverzekering in de hofstad valt jaarlijks zo’n €120 duurder uit dan Groningen, de goedkoopste stad. Wie in Den Haag woont, is gemiddeld zo’n €420 per jaar kwijt aan premies. Het is het tweede jaar op rij dat Den Haag de duurste stad is om een auto te verzekeren. Volgens Autoverzekering.nl zou dat mogelijk komen door toenemende criminaliteitscijfers. In Den Haag is er sinds 2017 een stijging in het aantal autodiefstallen en inbraken in auto’s, terwijl er landelijk gezien een lichte daling is.

Een andere reden waarom Den Haag wederom boven aan de lijst staat, is het aantal verkeersongelukken. "Dat is opvallend hoog,” licht Frederik van Veen van de vergelijkingssite toe. "Het totaal aantal ongelukken is afgelopen jaar weliswaar iets gedaald, voornamelijk door de invloed van corona, maar nog steeds scoort Den Haag hier ver boven het gemiddelde. Verzekeraars zien de Zuid-Hollandse hoofdstad hierdoor als een risicovolle stad, wat de inwoners terugzien in hun premie." Andere steden waar het gemiddeld duur is om een autoverzekering af te sluiten, zijn Amsterdam (plaats 2) en Utrecht (plaats 3). Voor inwoners van een andere grote stad is er juist goed nieuws. Maastricht voerde twee jaar geleden namelijk nog de lijst aan van duurste steden. Sinds 2019 zijn er echter 33 procent minder diefstallen en 56 procent minder inbraken, waardoor de Limburgse stad nu op de vierde plaats staat. Den Bosch, Arnhem, Haarlem, Lelystad, Zwolle, Middelburg, Assen, Leeuwarden en Groningen volgen - in die volgorde - daarna.