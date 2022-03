Autoverkopen februari: de achterblijvers

De Nederlandse autoverkopen klommen in februari voor het eerst sinds meer dan een half jaar uit de rode cijfers. Kia's Picanto ging met 2.500 verkochte exemplaren aan koop, maar in dit artikel richten we ons op de auto's die aan de andere kant van het successpectrum opereren en waar er precies 2.499 stuks minder van zijn verkocht dan van de absolute nummer één.

Kia's altijd populaire Picanto wist in februari zijn veelal nog beter verkopende broer Niro van de verkooptroon te stoten. In februari zijn maar liefst 2.500 nieuwe Picanto's op kenteken gezet, een aantal waar andere modellen slechts van kunnen dromen. Natuurlijk zijn er auto's waar geen enkel exemplaar van aan de man is gebracht, evenals er modellen zijn waar slechts enkelen van op kenteken zijn gezet. In dit artikel richten we ons op de einzelgänger, modellen die met één enkel verkocht exemplaar in februari in de absolute marge van het automobiele bestaan opereerden.

Het mag natuurlijk geen verrassing heten dat er tussen de modellen waar er in februari slechts één nieuw exemplaar van is geregistreerd exoten zitten als de Aston Martin Vantage, Ferrari SF90, Mercedes-AMG GT en Rolls-Royce Cullinan. Toch zijn er ook minder exclusieve auto's waarvan er in februari slechts één exemplaar de showrooms verliet. Twee daarvan springen er omwille van hun volledig elektrische aandrijflijn en de nog beschikbare SEPP-subsidie uit: de Honda E en de Mazda MX-30. Toevalligerwijs zijn dat beide ietwat eigenwijs vormgegeven EV's met een niet al te grote actieradius.

Ook de elektrische Jaguar I-Pace wist in februari slechts één koper naar de showroom te lokken. Een uitschieter aan de andere kant van het spectrum: de Toyota Land Cruiser! Dat is niet de enige Toyota die in februari het hart van een enkeling wist te veroveren, zo ging er ook één Supra over de toonbank. We blijven nog even in de Japanse hoek, want ook de Lexus LC en Subaru XV wisten slechts één klant voor zich te winnen. De nieuwe eigenaren van het onderstaande rijtje niet bepaald voor de hand liggende modellen kunnen we alleen maar bejubelen. Ga vooral voor waar jijzelf blij van wordt!