Autoverkoop Europese Unie trekt verder aan

In januari werden er in de Europese Unie meer nieuwe personenauto's geregistreerd dan in diezelfde maand een jaar eerder. Ook in februari liet de Europese automarkt een behoorlijk groeipercentage noteren. Dat blijkt uit cijfers die de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) vrijgeeft.

In februari zijn er in de Europese Unie 802.763 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er 11,5 procent meer dan in diezelfde maand van 2022. Dat is een prima groeipercentage, maar vergeet niet dat de eerste maanden van 2022 bepaald niet best waren door onder meer het wereldwijde tekort aan microchips. Ter vergelijking: in februari 2019 – voor de pandemie – werden er in de Europese Unie 1.114.692 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat is inderdaad nog inclusief het Verenigd Koninkrijk. Strepen we dat land in de cijfers van februari 2019 weg, dan komen we uit op 1.032.723 auto's. Aanzienlijk meer dus dan er in februari dit jaar in de EU zijn gekentekend.

In februari zijn met 97.300 stuks bijna 40 procent meer nieuwe elektrische auto's geregistreerd dan in februari 2021. Daarmee waren EV's goed voor een marktaandeel van 12,1 procent, zo'n 2,5 procentpunt meer dan in de tweede maand van 2022. In Nederland zijn in februari volgens ACEA maar liefst 88,9 procent meer elektrische auto's gekentekend dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook conventionele hybrides wonnen in februari weer terrein. In de EU werden in februari 204.883 reguliere hybrides geregistreerd, 22,3 procent meer dan in februari 2022. Hybrides waren goed voor een marktaandeel van 25,5 procent (2022: 23,3 procent). De populariteit van plug-ins blijft afnemen. In februari zijn er met 57.569 exemplaren zo'n 7,5 procent minder stekkerhybrides gekentekend dan in dezelfde maand van 2022.

Conventionele benzineauto's zijn nog altijd goed voor de grootste aantallen. Het marktaandeel van auto's met een benzinemotor bedroeg in februari 36,9 procent. Diesels verloren terrein. Het marktaandeel van auto's met een dieselmotor nam met 3 procentpunten af tot 15 procent.