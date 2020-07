Autoverkoop China in juni verder hersteld

De verkoop van nieuwe auto's in China is in juni weer wat verder aangetrokken. Vergeleken met vorig jaar was de maand wel iets minder gunstig, maar er is nog altijd een stijgende lijn zichtbaar.

China was het eerste land ter wereld waar de verkoop van nieuwe auto's instortte vanwege de coronacrisis. Het land kwam uiteraard ook weer als eerste uit de dip en in mei werden er met 1,61 miljoen stuks zelfs meer auto's verkocht dan in mei vorig jaar. De verschuiving van openbaar vervoer naar individueel vervoer doet een goede duit in het zakje. In juni kwam de verkoop nog iets hoger uit: 1,68 miljoen nieuwe auto's werden er toen geregistreerd. Dat bericht publiceert Reuters op basis van cijfers van CPCA.

Hoewel in juni dus iets meer auto's werden verkocht dan in mei, komt het wel 6,5 procent lager uit dan in juni 2019. Dat terwijl afgelopen mei juist nog 1,9 procent groei liet zien vergeleken met vorig jaar mei. Het snelle herstel lijkt dus wat af te vlakken. In juni was overigens een krappe 4 procent van de verkochte auto's in China een elektrische auto. Bijna een kwart daarvan was een Tesla. De verkoop van NEV's (elektrisch, waterstof, plug-in hybride) neemt nog altijd gestaag wat af in China, waarschijnlijk vanwege het terugschroeven van de aanschafsubsidies. Ook vallen onder de nieuwe regels duurdere EV's zoals de Tesla Model 3 buiten de boot. Hoewel het uitdelen van subsidies langer doorgaat dan voorheen gepland, zeker tot in 2023, blijft China deze wel jaarlijks verlagen.