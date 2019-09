Autoverkoop augustus fors in de min

In augustus dit jaar zijn 16,3 procent minder personenauto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de dalende lijn zich voort en lijkt er vooralsnog geen zicht op verbetering te zijn.

Afgelopen maand werden in ons land 34.230 nieuwe personenauto's verkocht, een daling van een heftige 16,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In augustus 2018 werden immers nog 40.919 nieuwe personenauto's geregistreerd. Heel 2019 loopt daarmee verkooptechnisch behoorlijk achter bij 2018. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn in totaal 293.646 nieuwe personenauto's geregistreerd. In 2018 stond de teller in die periode op 330.017 stuks.

Volkswagen was in augustus met 4.935 verkochte personenauto's het populairste merk, gevolgd door Opel dat afgelopen maand 3.072 auto's wist te verkopen. Toyota (2.221), Peugeot (2.076) en Kia (1.969) volgen op plek drie, vier en vijf. Kijken we puur naar de best verkochte modellen, dan staat de Polo van Volkswagen met 1.322 stuks op de eerste plek. Tesla's Model 3 gaat met 1.180 verkochte exemplaren ook vliegensvlug. De Opel Karl is met 1.016 verkochte exemplaren goed voor een derde plek. Plek vier en vijf zijn voor cross-overs Volkswagen T-Cross (977 stuks) en Opel Crossland X (861 stuks).