'Autorijden echt niet meer te betalen voor jongeren'

Autorijden is bepaald geen goedkoop verhaal in Nederland, maar al helemaal niet als je jong bent. De grootste boosdoener is in dat geval de autoverzekering. Geld.nl becijferde wat jongeren gemiddeld aan zo'n verzekering kwijt zijn.

Uit onderzoek van Geld.nl naar de verschillende premies voor autoverzekeringen is gebleken dat jongeren van 18 t/m 20 jaar meer dan twee keer zoveel voor een verzekering betalen als gemiddeld. De gemiddelde premie ligt op €987 per jaar (pakweg €82 p/m), maar de jongeren betalen gemiddeld €2.180 per jaar. Dat komt neer op een maandbedrag van €181,60. In de leeftijd van 21 tot 24 jaar betaalt men gemiddeld zo'n €1.440 premie per jaar, ofwel net geen €120 per maand. Nog altijd anderhalf keer zoveel als gemiddeld.

Amanda Bulthuis van Geld.nl licht toe: “De hoge premies voor jonge bestuurders gelden echt niet alleen als je een dure auto rijdt of in een grote stad woont. We hebben ook een aantal specifieke scenario’s bekeken en daaruit blijkt dat als je in Dokkum woont en in een Toyota Aygo van 10 jaar oud rijdt, je alsnog gemiddeld €117 per maand betaalt voor je autoverzekering als 18-jarige."

Jonge bestuurders betalen meer premie omdat ze nog geen of weinig schadevrije jaren hebben opgebouwd en bovengemiddeld vaak schade rijden. Het is in die zin verklaarbaar dat ze meer kwijt zijn, maar de verschillen zijn bepaald niet mals. Daar komt dan vervolgens de mrb nog bij op en uiteraard helpen de huidige brandstofprijzen ook niet bepaald mee. Bulthuis trekt dan ook een pittige conclusie: “Autorijden is dus, zeker als je jong bent, echt niet meer te betalen. En daar zit een risico aan, want we zien ook dat jongeren er dan voor kiezen om de auto op naam van de ouders te verzekeren. Maar als je ouders je niet als regelmatige bestuurder opgeven, is dat eigenlijk fraude en komen zowel het kind als de ouders flink in de problemen als de verzekeraar het ontdekt.”

Wat een verschil kan maken, is als je voor een kleine, wat oudere auto gaat. Ook adviseert Bulthuis om ieder jaar opnieuw te checken welke verzekering het voordeligst is. "De premies dalen namelijk elk jaar dat je ouder wordt flink, zeker als je schadevrije jaren opbouwt. Hierdoor kan ieder jaar een andere autoverzekering de voordeligste zijn."