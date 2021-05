Automobili Estrema Fulminea alvast in beeld

In februari maakten we digitaal kennis met Automobili Estrema, dat z’n Estrema Fulminea toen nog grotendeels onder een doek parkeerde. Nu krijgen we de auto in animatievorm al helemaal te zien, maar de echte onthulling moet nog komen.

Ja, Estrema is de zoveelste nieuwkomer op het gebied van elektrische hypercars en ja, daar worden wij ook weleens moe van. Toch heeft de Fulminea wel wat interessants, maar laten we beginnen met het uiterlijk. Dat is nu namelijk voor het eerst helemaal te zien, waar Estrema het in februari bij een voorzichtig hoekje hield.

De Estrema doet z’n naam eer aan, want hij oogt inderdaad behoorlijk extreem. De koets is bezaaid met koolstofvezel spoilers, splitters en vleugels die ongetwijfeld een aerodynamisch doel dienen, maar ook bijdragen aan het bizarre voorkomen. Met name de achterzijde is maf, met z’n achterlichten die zelf als spoilers lijken te dienen. In het midden van de kont prijkte en verticale, transparante ‘vin’. Ook opmerkelijk: de wielen zijn grotendeels dicht, wat ongetwijfeld bijdraagt aan de stroomlijn.

De Fulminea is echter vooral onderhuids interessant. Het uiteraard Italiaanse Automobili Estrema rept over een elektrische aandrijflijn bestaande uit vier motoren met in totaal, jawel, 2.040 pk. Daarmee moet er in niet meer dan tien seconden van 0 naar 320 geknald kunnen worden. Wie zich inhoudt, moet dankzij een accupakket van 100 kWh bovendien 520 km ver kunnen komen, in ieder geval in theorie.

Dat accupakket bestaat trouwens deels uit solid-state-batterijen, stelt Estrema. In tegenstelling tot de veel toegepaste lithium-ion-accu’s wordt er geen vloeistof als verbinding gebruikt, maar een vaste stof. Deze accuvorm levert een hogere energiedichtheid op en betekent bovendien dat de stroomvoorziening is opgewassen tegen hogere temperaturen, wat bij deze rijdende extremist vast goed van pas komt.

Op 13 mei weten we meer, want dan brengt Estrema de Fulminea voorbij het stadium van schaalmodellen en animaties. Digitaal wordt er dan een ‘fullsize’ exemplaar getoond, al gaat het stiekem nog steeds om een levensgroot model.