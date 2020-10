Autoverkoop Verenigd Koninkrijk daalt licht in september

In september zijn er in het Verenigd Koninkrijk 328.041 auto's op kenteken gezet. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar is dit een daling van 4,4 procent, maar al met al is het de zwakste septembermaand sinds 1999. De onzekerheid rondom het coronavirus en de Brexit is de grootste boosdoener.

Het gemiddeld aantal kentekenregistraties in september ligt in het Verenigd Koninkrijk normaal gesproken op 390.000. Dat betekent dat het huidige aantal van 328.041 rond de 15,8% lager uitvalt. Volgens de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), het Britse equivalent van de Bovag, zijn de vooruitzichten op de korte termijn tamelijk somber. Dit komt met name door het lage vertrouwen van consumenten en bedrijven in de economie. De Brexit en het coronavirus zijn de grootste factoren die hieraan ten grondslag liggen. In juli herstelde de Britse automarkt nog iets, maar de SMMT verwacht in 2020 nog steeds een marktdaling van 30,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Momenteel bedraagt deze 33,2%. Over de eerste zeven maanden van dit jaar bedroeg het percentage nog 41,9%, dus de markt heeft een inhaalslag kunnen maken.

De bestverkochte auto van september is de Vauxhall Corsa met 10.553 exemplaren. De Ford Fiesta schuurt daar met 9.545 exemplaren relatief dicht tegenaan. Met 8.085 exemplaren mag de Mercedes-Benz A-klasse de derde plaats op het podium innemen. De Ford Fiesta blijft met 39.436 exemplaren nog steeds de verkooptopper van het jaar. De tweede en derde plaats in dit lijstje worden opgevuld door de Vauxhall Corsa en de Volkswagen Golf. De Volvo XC40 en Ford Puma komen wel voor in de top 10 van september, maar zijn gedurende het jaar niet genoeg verkocht om ook een plek in dat lijstje te krijgen.

Auto's met een benzinemotor hadden in september 2020 een marktaandeel van 53,8 procent. Maar ten opzichte van september vorig jaar zijn er een aantal belangrijke veranderingen zichtbaar. Het aantal verkochte EV's is gestegen van 7.704 naar 21.903 exemplaren, wat het marktaandeel deed groeien van 2,2 naar 6,7 procent. Daarnaast krijgen plug-in hybrides en auto's met een mild-hybrid aandrijflijn eveneens een groter stukje van de taart. Diesel is minder geliefd geworden in het Verenigd Koninkrijk: het marktaandeel bedraagt 14,3 procent, een daling van 7,9 procent ten opzichte van 2019.