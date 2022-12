Autobianchi A112 – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Autobianchi A112 was één van de laatste stuiptrekkingen van Autobianchi en werd in zijn nadagen als Lancia verkocht. Dit exemplaar is officieel van net voor die tijd, maar draagt als kind van de jaren tachtig al wel een berg plastic met zich mee.

De A112 verscheen in 1969 voor het eerst en hield het tot 1986 vol. Met zo’n carrière is het logisch dat er van tijd tot tijd wat aan de auto gesleuteld werd, en dat blijkt ook hier het geval. De auto die je hier ziet, is van 1980 en daarmee van de vijfde serie A112’s. Ten opzichte van een vroeger exemplaar heeft hij flink minder chroom en flink meer plastic. Met kunststof bumpers, een zwarte grille én een plastic omlijsting om de achterlichten was het zelfs zoveel, dat Autobianchi na deze editie weer een stapje terug deed op dit gebied.

Interessant aan dit exemplaar is dat we ‘Lancia’ menen te lezen op het plaatje boven het linker achterlicht, terwijl de auto gezien bouwjaar 1980 volgens ons nog een Autobianchi moet zijn. De Lancia-versies verschenen later in de jaren 80, niet eens altijd daadwerkelijk voorzien van een Lancia-logo. De witte auto oogt netjes, maar niet in concoursstaat en is voorzien van het stoffen roldak dat kort voor de productie van deze auto aan de optielijst werd toegevoegd. Het is een bescheiden Junior-uitvoering met volgens het kenteken 42 pk. Dat zou betekenen dat het hier om de basisversie gaat, maar garanties daarop geven we niet. Dit exemplaar kwam namelijk in 2013 naar Nederland en grijze import betekent niet zelden dat er wat slordig is omgegaan met het noteren van gegevens. Hoe dan ook een charmante verschijning, zo’n A112, die het zonder meer waard is om te koesteren.

Foto's: Michel Heine