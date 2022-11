Lancia A112 (1982) - Liefhebber Gezocht

Lancia leek de afgelopen jaren op sterven na dood, maar er gloort weer wat hoop voor liefhebbers van het merk. Het komt namelijk dit decennium met drie nieuwe modellen en blikte daar maandag op vooruit met een bijzondere sculptuur. Dat kunstwerk, de Pu+Ra Zero, is geïnspireerd op auto's als de Lancia's Flaminia, Aurelia en Stratos. Lancia zweeg bij de presentatie ervan in alle talen over de A112. Dat is niet heel verrassend, want behalve het feit dat de A112 nou niet de meest sierlijke Lancia ooit was, was het eigenlijk ook helemaal geen Lancia.

De Lancia A112 was namelijk een Autobianchi. Het alweer 27 jaar geleden ter ziele gegane Italiaanse merk bracht 'm in 1969 uit als betaalbare stadsauto, met een voor die tijd nog redelijk ongebruikelijke hatchbackklep. Dat laatste maakte de A112 lekker praktisch en hij was dankzij zijn beperkte formaat en kleine motoren ook zuinig. Grootmeester Marcello Gandini, die onder meer ook de Stratos op papier zette, was verantwoordelijk voor het ontwerp van de aan de voorkant behoorlijk Fiat-achtig aandoende A112. Niet gek, want de banden met mede-Autobianchi-oprichter Fiat waren innig. Voorganger Bianchina was immers technisch verwant aan de Fiat 500 en deze A112 zou uiteindelijk in de Fiat 127 een neefje krijgen.

Dat Autobianchi uiteindelijk op de fles zou gaan, heeft niet gelegen aan de verkoopprestaties van de A112. Met dik 1,2 miljoen verkochte exemplaren mogen we het gerust een succesnummer noemen. Heel wat daarvan kwamen echter niet als Autobianchi op de markt. Na de zesde (!) facelift in 1982 plakte Lancia namelijk op tal van markten zijn naam op de A112. Zo ook hier in Nederland. Vandaar dat deze A112 uit 1982 als Lancia te boek staat en er ook Lancia op de klep staat. Er zit alleen nog wel een Autobianchi-logo op de grille en ook op het typeplaatje onder de motorkap vind je enkel Autobianchi en Fiat terug.

Hoe je het ook wendt of keert; de A112 staat er leuk bij zo op zijn sportieve lichtmetalen wieltjes en lijkt, in elk geval uiterlijk, nog in een heel behoorlijke staat. Hoe het er technisch voorstaat is lastiger in te schatten, al hoef je van de eenvoudige kleine viercilinder eigenlijk nooit heel ingewikkelde problemen te verwachten. Scherp zijn op verborgen roestplekken is wel verstandig als je een kijkje gaat nemen. Ook mag je misschien wel even wat meer geld meebrengen dan je had verwacht, als je 'm wil kopen. De vraagprijs is €5.250.