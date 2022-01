Auto Union 1000 Sp (1964) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Probeer er op je 58e nog maar eens zo goed uit te zien als deze Auto Union 1000 Sp. Het kan bijna niet anders dan dat er wel een keer wat 'botox' aan te pas is gekomen, maar het resultaat mag er zijn. Per definitie heeft de 1000 Sp zijn uiterlijk al meezitten. De ontwerpers van Auto Union wisten op spectaculaire wijze de herkomst van de 1000 Sp te verbloemen. Hoewel sommigen schijnen te vinden dat-ie sterk op de eerste generatie Ford Thunderbird lijkt, zien wij vooral gewoon een geslaagd ontwerp.

Je ziet aan de 1000 Sp niet zomaar af hoe bescheiden hij eigenlijk is. Daarvoor moet je er beslist eentje in het echt zien, want het is namelijk een kleinere auto dan je misschien zou verwachten. De basis deelt hij met de Auto Union 1000, maar hij is nog een fractie kleiner: 4,17 m lang. Het verrassendste aspect is wellicht de techniek. Het sportieve uiterlijk van deze 'Spezial' doet anders vermoeden dan dat er slechts een 981 cc tellende driecilinder in de neus ligt. En niet zomaar een driecilinder, maar een heuse tweetakt. Daar waren ze bij Auto Union gek op. Slechts 55 pk vermogen stampt het blokje eruit, waarmee de 1000 Sp in pakweg 22 seconden van 0 naar 100 km/h klimt en maximaal 140 km/h haalt. Verre van indrukwekkend, maar wel mooi sneller dan alle andere varianten van de 1000.

Dit exemplaar is gespot door AutoWeek-forumlid Afentoe en we kunnen niet anders zeggen dan dat het een zeer bijzondere spot is. Er zijn namelijk slechts zo'n 5.000 van deze 1000 Sp's gemaakt. Overigens is deze witte pas sinds kort in ons land te bewonderen, want hij werd vorig jaar zomer geïmporteerd. We zijn blij om te zien dat-ie niet - zoals ongetwijfeld veel andere 1000 Sp's - ergens achter de schermen wordt bewaard.

Overigens hebben we de opvolger van de 1000 Sp niet heel lang geleden ook al eens in deze rubriek te gast gehad, de Audi 100 Coupé S. Als jij moest kiezen, voor welke zou je dan gaan?