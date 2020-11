Audi TTS komt als krachtigere Competition Plus

De Audi TTS beschikt normaal gesproken over een 306 pk en 400 Nm sterke 2.0 TFSI en wie de TTS als Competition koopt, krijgt daar nog een aantal opvallende uiterlijke extra's bij. Nu wordt de TTS als Competition Plus ook werkelijk nog een tandje heftiger dan de normale TTS. In de Competition Plus levert dezelfde krachtbron namelijk 320 pk vermogen. Het maximumkoppel blijft wel gelijk. Ook gebeurt het schakelen bij de Competition Plus gewoon via de zeventraps S tronic-automaat.

Verder zijn van de Competition bekende zaken als de vaste achterspoiler, rode remklauwen, Audi-logo's op de flanken en 20-inch hoogglans zwarte wielen van de partij. Hoewel het vermogen bij de Competition Plus dus hoger ligt dan bij de andere TTS'en, blijven de belangrijkste prestatiecijfers gelijk. In 4,5 seconden schiet de Coupé naar 100 km/h, de Roadster doet er 4,8 seconden over. De top is begrensd op 250 km/h. Misschien merk je de 14 pk's extra bij tussensprintjes wel iets, terwijl je in het met carbonaccenten en met leer en Alcantara aangeklede interieur zit.

Ook voor de minder bedeelde versies van de TT is er nieuws, want die worden (net als de TTS) leverbaar met het 'Bronze Selection'-pakket. Dan voorziet Audi de TT Coupé en Roadster onder meer van enkele bronskleurige accenten. Zo staat-ie dan op bronskleurig 20-inch lichtmetaal, drukt men het Audi-logo in diezelfde kleur op de flank achter de deuren en krijgt-ie standaard ledverlichting. De grille is dan weer in hoogglans zwart uitgevoerd en in het matzwart bij de TTS met dit pakket. In het interieur keert het bronskleurige feestje onder meer terug in de stiksels. Verder zorgen een geluidssysteem van Bang & Olufsen, meer aluminium sierdelen en uitgebreidere lederen bekleding voor een exclusievere tint.

Zowel de Audi TTS Competition Plus als 'Bronze Selection' worden in het eerste kwartaal van 2021 leverbaar. In de aanloop naar de marktintroductie maakt Audi bekend wat het allemaal moet kosten.