Vernieuwde Audi TT RS gepresenteerd

Audi heeft onlangs de TT gefacelift, maar de opgewaardeerde RS-versie hield Audi tot op heden onder de pet. Pk-liefhebbers opgelet, want nu is ook de vernieuwde topversie aan het daglicht voorgesteld.

Medio vorig jaar maakte het autojournaille digitaal kennis met de gefacelifte TT. De bijpuntsessie het model onderging, hadden geen heftige gevolgen voor het uiterlijk van de auto. Onderhuids waren de veranderingen groter. Zo werd een nieuwe 197 pk sterke TFSI als basismotor op de bestellijst gezet (40 TFSI) en werd ook een 245 pk sterke 45 TFSI op de leveringslijst gezet, een blok die de 230 pk sterke 2.0 TFSI opvolgde. Ook onderging de krachtcentrale van subtopper TTS een wijziging. Nu is de vernieuwde TT RS gepresenteerd, de topversie waarbij we de aanpassingen juist niet onderhuids vinden.

De vernieuwde TT RS heeft namelijk dezelfde 2.5 TFSI onder de kap als het exemplaar dat tot op heden in de showrooms stond. Die vijfcilinder levert wederom 400 pk en 480 Nm koppel. Het maximumkoppel komt iets later vrij dan voorheen: bij 1.950 tpm in plaats van bij 1.700 tpm. Voor de prestaties heeft dat voor zover bekend geen nadelig gevolg. Met die machine sprint de TT Coupé namelijk gewoon weer in 3,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De Roadster neemt voor die sprint 3,9 seconden de tijd. De topsnelheid ligt in theorie op 250 km/h, maar wie bijbetaalt moet kunnen doorstampen tot de digitale snelheidsmeter op 280 km.h staat. Schakelen gaat via de bekende zeventraps S tronic-transmissie, een automaat met dubbele koppeling.

De aanpassingen aan de TT RS moeten we vooral aan de buitenkant vinden. Zo heeft de auto een nieuwe achterspoiler, nieuwe bumpers aan zowel de voor- als achterzijde en het quattro-logo aan de onderkant van de grille is voortaan in mat titaniumlook uitgevoerd. De luchtinlaten zijn daarbij groter dan voorheen. Audi zegt de koeling van de TT RS te hebben aangepast en onderaan de flanken komen we zwarte dorpels tegen. De zijspiegelkappen zijn voortaan leverbaar in hoogglans zwart, in carrosseriekleur, in aluminiumlook én uit koolstofvezel vervaardigde exemplaren staan ook op de leveringslijst.

Bestellen kan vanaf eind februari. In maart staat de gemoderniseerde TT RS bij de Nederlandse dealers. Prijzen volgen in een later stadium.