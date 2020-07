Audi SQ7 en SQ8 ook met benzinemotor naar Nederland

In januari dit jaar stelde Audi in de Verenigde Staten de SQ7 en SQ8 aan het publiek voor. In Europa kenden we het tweetal al, al hadden de Europese versies een 435 pk en 900 Nm sterke 4.0 TDI V8 onder de kap. In de Verenigde Staten kreeg het tweetal echter een 507 pk en 770 Nm sterke 4,0-liter TFSI V8 als krachtcentrale. Audi meldt nu dat het de benzineversies van de SQ7 en SQ8 in Nederland gaat leveren.

Zowel de SQ7 als SQ8 denderen met hun nieuwe V8-benzinemotor in 4,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee zijn ze een stukje rapper dan de reeds bekende SQ7 en SQ8 met dieselmotor. Die klaren de 0-100-sprint in net geen 5 tellen. De topsnelheid van de nieuwe SQ7- en SQ8-smaken is begrensd op 250 km/h. Erg zuinig zijn de sportieve krachtpatsers natuurlijk niet. Het tweetal slurpt afhankelijk van de gekozen versie 12,0-12,1 l/100 km. Schakelen geschiedt middels een achttraps tiptronic-automaat, een versnellingsbak die het vermogen uiteraard over alle vier de wielen verdeelt.

De SQ7 staat op 20-inch lichtmetaal, al staat schoeisel in de maten 21- en 22-inch op de optielijst. De SQ8 krijgt standaard 21-inch sloffen en is optioneel op tot 23-inch groot lichtmetaal te zetten. Adaptieve luchtvering en vierwielsturing is standaard. Extra krachtige remmerij, met voor schijven met een diameter van 40 centimeter, zijn standaard. De kenner herkent de S-modellen onder meer aan de zwarte klauwen met S-logo's. Optioneel levert Audi keramische remmerij met antracietkleurige klauwen.

Dit najaar start de levering van de SQ7 en SQ8 in Nederland. Uitgebreide technische specificaties volgen net als prijzen in de aanloop naar de marktintroductie. De benzineversies vervangen de inmiddels niet meer leverbare SQ7 en SQ8 met V8-dieselmotoren, zo bevestigt de Nederlandse importeur aan AutoWeek. Mogelijk betekent de komst van de benzineversies van de SQ7 en SQ8 eveneens dat op termijn de S5, S6 en S7 in Nederland met een benzineblok beschikbaar komen. In Europa zijn dat momenteel namelijk ook TDI's, terwijl de Amerikaanse versies wél van een TFSI-benzinemotor zijn voorzien.