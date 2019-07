In beeld: Audi S6 met benzinemotor

In april maakte de wereld kennis met de nieuwe Audi S6, de voorlopige topper maar na de komst van de RS6 de subtopper van de nieuwe A6-familie. De S6 heeft in Europa een dieselmotor, maar is nu voor de Verenigde Staten, Azië en het Midden-Oosten met een benzinehart gepresenteerd.

Eerder dit jaar presenteerde Audi in één klap zowel de nieuwe S6 als S7 Sportback. Daar was iets bijzonders mee. De vorige S-versies hadden namelijk een 4,0-liter grote benzine-V8 onder de kap, maar deze nieuwe incarnaties kregen nu een 350 pk en 700 Nm sterke 3.0 TDI als krachtcentrale. Inderdaad: een dieselmotor. In de Verenigde Staten, in het Midden-Oosten én in Azië krijgt de S6 gewoon een benzinemotor. Vandaag is die auto gepresenteerd.

De S6, die in deze vorm dus níet naar Europa komt, heeft een 450 pk en 600 Nm sterke 2,9-liter grote V6 onder de kap, een machine die voorzien is van twee turbo's. En bovendien is hij uitgevoerd met 48v mild-hybridtechniek. Schakelen gaat met een achttraps tiptronicautomaat, een bak die het vermogen over alle vier de wielen verdeelt. Met die krachtcentrale sprint de S6 in 4,4 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). Optioneel levert Audi een sportdifferentieel en ook vierwielsturing staat op de optielijst, hetzelfde geldt voor een sportonderstel met adaptieve bumpers. Vanbuiten is de auto natuurlijk te herkennen aan zijn aluminiumkleurige afwerking rondom en aan zijn sportief ogende bumpers. 21-inch wielen zijn optioneel te krijgen, 20-inch is standaard.