Audi Sport Quattro (1985) - Liefhebber gezocht

Normaliter zie je in deze rubriek brave klassiekertjes en youngtimers in mooie staat die een liefhebber verdienen maar vergeet dat brave maar voor deze te koop staande klassieker: een Audi Sport Quattro, die te koop staat voor 6 ton!

De Sport Quattro-specialist Bourguignon uit Leeuwarden heeft wel vaker zo’n exclusieve ingekorte homologatiespecial te koop gehad. Zo was er in 2019 een witte waarvoor €550.000 gevraagd werd. Prijzen van 4 ton en hoger worden zie je wel vaker voor de bijzondere broer van de Audi Oerquattro maar van dit soort bedragen sla je steil achterover.

Een Sport Quattro, die met zijn korte wielbasis en 306 pk sterke vijfcilinder turbo werd ontwikkeld als homologatiemodel voor de rallyversie die luisterde naar de naam S1 is gewoon hartstikke exclusief. Er zijn 220 stuks geproduceerd, en het was bij zijn komst de snelste Duitse productieauto. In 1983 was een sprint van 4,8 seconden van 0 naar 100 km/h ongekend snel, en dat is het natuurlijk nog steeds. De topsnelheid van de hoekige coupé is 250 km/h. In die tijd had de Oerquattro 200 pk, eveneens uit een vijfcilinder turbo.

Na de voorstelling in 1983 maakte Audi er in de jaren 1984 tot 1986 slechts 220.



Audi Sport Quattro: wielbasis van 2,23 meter, 306 pk, vierwielaandrijving.

Voorruit van Audi 80

De auto ziet er mede zo vreemd uit door de ultrakorte wielbasis van 2,23 meter. Dat is 30 centimeter minder dan die van de gewone Quattro. Ten opzichte van de toenmalige Audi Coupé en de Quattro ziet de Sport Quattro er sowieso wat vreemd uit. De A-stijl staat veel meer rechtop, en dat kwam doordat de speciale Audi de voorportieren en de voorruit deelde met de brave 80. Een Sport Quattro is in totaal 24 centimeter korter dan een ‘gewone’ Quattro.

Ook twee zwarte Sport Quattro's

Weet je niets van deze auto, dan denk je wat een raar, kort gedrongen ding. Deze in Nederland te koop staande Sport Quattro is Tornadorood, andere kleuren waarin je ze kunt aantreffen zijn Alpinewit, Malachietgroen en Kopenhagenblauw. Er schijnen ook twee zwarte gemaakt te zijn maar die werden voor toenmalige Audi-topmensen zo gespoten. Een ervan was voor Ferdinand Piëch. De toen duurste Duitse auto stond onder meer in de garages van Walter Roehrl, Franz Beckenbauer en koning Juan Carlos.

85.000 kilometer

Dit rode exemplaar heeft 85.000 kilometer op de teller. Let eens op het vrij eenvoudige interieur. Kreeg de gewone Quattro bij de facelift nog een digitaal instrumentarium, deze destijds 203.850 Duitse mark kostende exoot heeft tellers zoals je die toen in de normale Audi’s ook zag. Ook de middenconsole is heel eenvoudig. Hoe dik de Recaro’s ook oogden, aan boord van zo’n homologatiespecial draaide het natuurlijk alleen om functionaliteit. En om de machtige 2,1 liter vijfcilinder turbo natuurlijk, die je bediende met een handgeschakelde vijfbak en die je tot 7.200 toeren kon doorhalen. Op de Facebook-pagina van Bourguignon Classics is te zien hoe dit exemplaar tot in de puntjes is beetgepakt en is gerestaureerd.

Twintig jaar Sport Quattro

Op de achterruit prijkt een sticker die waarschijnlijk aantoont dat deze rode Sport Quattro erbij was toen er in oktober 2003 in Ingolstadt werd stilgestaan bij het toen twintigjarige jubileum van de Sport Quattro. In de bagageruimte zien we links een origineel reservewiel, dat was destijds met 15 inch heel normaal op een sportauto, en rechts zien we een tas met harnasgordels. Hoort er ook allemaal bij, want in een van de vier Sport Quattro’s van de Audi Tradition museumcollectie zagen we die ook al zitten.

Dit is dan wel de duurste klassieker ooit die we uitlichten in ‘Liefhebber gezocht’, maar met een 6 ton is het niet eens de duurste Duitse exotische klassieker die je vindt in het klassiekeraanbod op onze site: deze BMW M1 kost zelfs nog een ton meer.

