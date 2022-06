Fans verrassen 75 jarige Röhrl met ex-Quattro van de zaak

Rally-legende Walter Röhrl is onlangs 75 geworden. Als verjaardagscadeau hebben twee fans zijn voormalige auto van de zaak meegebracht, een Oerquattro die na een langdurig restauratieproces weer in topvorm is.

Wat nu volgt, is een verhaal waarvan elke rallyliefhebber alleen maar kan dromen. Het begint met een wrak en heeft als voorlopig hoogtepunt een handtekening op het met leer beklede stuurwiel. Op het moment dat rallylegende Walter Röhrl de zilverkleurige marker op het stuur zet, stralen Christian Imhof en Sascha Korell van oor tot oor.

Uit de modder

Dat de twee mannen hun idool ooit zouden ontmoeten bij zijn huis in het Beierse Woud, hadden ze niet kunnen bedenken toen ze de Audi uit de modder trokken. Dat uitgerekend de door hen gevonden oer-Quattro de voormalige auto van de zaak van de tweevoudig wereldkampioen is, hadden ze in hun stoutste dromen niet durven hopen. Maar vandaag is het toch echt zover: ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag brengen ze hem een bezoek met een bijzondere boodschap: Walter, we hebben je auto gered!

Christian is 43 jaar en werkplaatschef in Neukirchen im Knüll (Hessen), zijn maatje Sascha is twee jaar ouder en heeft een paar kilometer verderop in Zella een werkplaats. Allebei dragen ze de vier Audi-ringen een warm hart toe. Met name de oer-Quattro valt bij hen bijzonder in de smaak, oftewel de coupé met twee portieren, vier aangedreven wielen en vijf cilinders. Iets meer dan tien jaar geleden kocht Sascha zo’n auto voor €6.500, samen met een Audi 200 die in een al even slechte staat verkeerde. De auto had schade aan de zijkant die slecht was gerepareerd, een halfslachtig opgelapte voorkant met 2,5 centimeter hoogteverschil en overal roest. Hij moet meerdere jaren in het water hebben gestaan. Kentekenpapieren, een motor, een interieur? Niet aanwezig.

Uitdaging

Met zijn vriend Christian probeerde Sascha de Audi op de aanhanger te trekken, maar dat ging niet, want alle wielen zaten vast. Daarom demonteerden ze de remklauwen. Jarenlang stond de auto voor de werkplaats van Sascha. In 2014 besloot Christian de uitdaging aan te gaan om de auto op te knappen. Nu streelt hij over het metaal van zijn ingrijpend gerestaureerde youngtimer.

Beter dan nieuw

Hij heeft een taxatierapport met de Duitse beoordeling Note 1, oftewel beter dan nieuw. “Dat was niet zo gepland, het is compleet uit de hand gelopen.” In drie jaar tijd heeft hij de auto uit elkaar gehaald, alle roest verwijderd, nieuwe delen erin gelast en hem gespoten, met een perfect eindresultaat overigens. In plaats van een 200 pk sterke vijfcilinder met tien kleppen is de auto nu voorzien van een twintigklepper met 230 pk. De elektronica heeft eveneens een upgrade gekregen. Ook heeft Christian een compleet interieur op de kop getikt, waarna hij de stoelen met leer heeft laten bekleden. Kortom, de auto is in nieuwstaat.

Golfvereniging

Maar hoe kwam hij op het idee dat de auto wel eens iets met Walter Röhrl van doen zou kunnen hebben? Dat gebeurde bij de demontage. Christian verwijderde het tapijt en vond een plaquette van een golfvereniging uit Beieren. Op de achterkant stond de naam van een man. Hij googelde, belde op en vroeg de dame aan de andere kant van de lijn of ze wel eens een witte Audi Coupé heeft gehad. “Ja”, antwoordde de vrouw. Die auto kon ze zich herinneren. Ze had de auto gekocht via een vriend, die ingenieur was bij Audi. En toen voegde ze daaraan toe: “De vorige eigenaar was een coureur.” Een naam wist ze echter niet. Christian vroeg of die toevallig Walter Röhrl heette. “Ja”, was het spontane antwoord van de vrouw.

Via AutoBild en Audi Klassik

Vervolgens nam hij contact op met AutoBild, waarna een redacteur navraag deed bij Audi om het chassisnummer te vergelijken. De Klassik-afdeling dook in het archief en bevestigde dat het om een auto uit het wagenpark van de fabrikant gaat, een zeldzame. En dat het met zeer grote waarschijnlijkheid de dienstauto van Walter is.

Vrije keus

We spoelen de tijd vooruit naar 2022. ‘Der Lange’ stapt in de oer-Quattro en zegt: “Ik heb altijd in mijn contract laten opnemen dat ik vrije keus had wat betreft mijn auto van de zaak. Bij Audi reed ik eerst in een rode 80 quattro en daarna in een blauwe 90 quattro en een witte oer-Quattro.” Dat moet natuurlijk de auto zijn waar we naast staan. “Ja”, zegt Röhrl. “Hij zag er precies zo uit.” De rallykampioen neemt bijna twee uur de tijd voor de heren, feliciteert hen met het feit dat ze nu in het bezit zijn van zijn auto, streelt over het dashboard en het stuur en kijkt gefascineerd naar de vijfcilinder. “De quattro-aandrijving heeft de auto naar een nieuw niveau getild, het was een revolutie in de autowereld”, aldus Röhrl. Hij voegt daaraan toe dat hij nog altijd een Audi-fan is, hoewel hij inmiddels al lange tijd onder contract staat bij Porsche. Op 75-jarige leeftijd helpt hij nog altijd mee bij de afstemming van de GT-modellen.

Verkocht

Halverwege de jaren 80, toen hij met een Audi Quattro streed om de wereldtitel en duizenden kilometers aflegde, vroeg een goede vriend met een ski-onderneming hem op een gegeven moment welke auto’s hij voor zijn buitendienstmedewerkers moest kopen. “Koop Audi’s met vijfcilinder en 136 pk, daaraan hoef je over een afstand van 400.000 kilometer nog geen schroefje aan te draaien”, heeft Röhrl toen gezegd. En dan zegt de levende legende, die vandaag de dag in twee moderne en vier lucht­gekoelde 911’s rijdt: “Tot een jaar of tien geleden had ik ook zo’n witte oer-Quattro, die ik helaas voor veel te weinig geld samen met een 911 aan een vriend heb verkocht.” Nu staat hij naast zijn auto van de zaak uit 1986. “Ik zou er graag weer zo eentje hebben.”

Nieuw kindje

Na twee uur met Röhrl te hebben gepraat, start Christian de vijfcilinder en rijdt hij de Audi langzaam de trailer op. Thuis zal hij zijn schatje weer van de trailer rijden en wassen, inclusief de onderkant. Dat doet hij altijd, na iedere rit. Soms demonteert hij zelfs de koplampen en wielen om het ergste vuil te kunnen weghalen.

Sascha gaat zich meteen na de terugkeer in zijn werkplaats bekommeren om zijn nieuwe kindje, een zwarte oer-Quattro uit Groot-Brittannië. Die heeft het stuur rechts zitten, maar daar staat tegenover dat hij wel een motor heeft van Treser, met 250 pk. Dit keer wil hij op korte termijn de besturing naar de andere kant van de auto verplaatsen en hem in topstaat gaan brengen, net als de witte. Dan hebben ze er allebei eentje.