Audi S5 verliest camouflage

Audi trekt dit jaar flink wat onthullingsdoeken van verschillende S-modellen. De Duitsers wisten vriend en vijand te verrassen door in (vrijwel) elk model een dieselmotor te lepelen in plaats van de voorheen bekende benzineblokken. Hoewel de S5 nog maar net gepresenteerd is, krijgen we nu al een gefacelifte versie voorgeschoteld.

17 april jongst leden belandde het persbericht over de gloednieuwe Audi S5 Sportback in onze mailbox. Het grootste nieuws: de 354 pk sterke 3.0 V6 benzinemotor maakte plaats voor een 3,0-liter V6 TDI met 347 pk en 700 Nm koppel. Deze auto lijkt echter geen lang leven te krijgen, want een gefacelifte versie van de sportieve Audi is gespot. Afgelopen juni kregen we voor het eerst foto’s opgestuurd van een gefacelifte A5, nu volgen de sportievere S5 Sportback en Cabriolet. Zoals vaker bij facelifts mogen we niet op veel spektakel rekenen.

De lamppartijen worden in lijn met de overige familieleden getrokken. Neem bijvoorbeeld de achterlichten die aan de uiteinden in een pijl-vorm uitlopen. Ook de bumpers worden onder handen genomen waardoor de grille op de neus een iets gewijzigde vorm krijgt. Motorische wijzigingen van de S5 verwachten we niet, gezien de recente onthulling van de huidige versie.

Wat overigens nog meer nieuw is in vergelijking met de S5-onthulling van afgelopen april, is dat nu naast de S5 Sportback en Coupé ook de Cabriolet opduikt! Die kenden we nog niet. Voor de dakloze S5 verwachten we soortgelijke wijzigingen.