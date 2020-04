Audi RS6 Avant nu 740 pk sterk

De Duitse tuner Abt is hét adres waar je met je Volkswagen-product terecht kan voor optische én motorische tuning. De van nature al heftige RS6 Avant is er nu in een extra heftige variant verkrijgbaar. Dit is de RS6-R!

Wie bij Audi aanklopt voor de actuele RS6 Avant, krijgt de sleutels van een waar krachtkanon in zijn handen gedrukt. De RS6 Avant beschikt net als de RS7 Sportback en RS Q8 in de basis over een maar liefst 600 pk sterke 4.0 V8. Je kon bij Abt al aankloppen voor een tot 700 pk en 880 Nm afgetrainde variant, maar ook die versie moet zijn meerdere erkennen in de nieuwste creatie van de Duitse tuner: de RS6-R.

De Abt RS6-R is een in een oplage van 125 stuks beschikbare RS6 Avant met een tot maar liefst 740 pk en 920 Nm opgepompte versie van de 4.0 V8 onder de kap, een machine waarmee de Audi in 3,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h sprint. De reguliere RS6 Avant heeft voor dezelfde sprint 3,6 tellen nodig. Audi hangt de koets van de RS6 vol met uit extra uit koolstofvezel vervaardigde details. Zo komen we in de voorbumper een uit dat lichtgewicht materiaal opgetrokken extra strip tegen die de luchtinlaten doorklieft en past Abt aan de achterzijde de diffuser aan. Op de voor- en achterschermen plakt Abt extra carbon details en ook worden de sideskirts aangezet. De twee ovalen stortkokers van de standaard RS6 worden vervangen door in totaal vier kleinere, rondere exemplaren. Abt zet de RS6-R optioneel op lichtgewicht 22-inch lichtmetaal en uiteraard is de RS6-R zo dicht tegen het asfalt drukken als de klant wenst.

Wie zelf een RS6 Avant aanlevert, is bij Abt € 69.900 kwijt voor de transformatie naar het RS6-R-niveau. Wie geen RS6 aanlevert, moet rekenen op een Duitse prijs van € 205.900. Het 22-inch lichtmetaal heeft een meerprijs van € 3.990 en voor extra koolstofvezel details in het interieur vraagt de tuner € 2.580. Eerder deze maand voegde Abt de RS7-R aan zijn leveringsgamma toe, tevens een tot 740 pk opgeklopte versie.