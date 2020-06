Audi RS Q8 volgens Lumma Design

De Q8 is niet bepaald het meest subtiele model in Audi's line-up. Mocht je de SUV toch te ingetogen vinden, dan kun je nu ook bij het immer uitgesproken Lumma Design terecht.

We heten welkom: de Lumma CLR 8 RS. Deze jongste creatie van de Duitse tuner Lumma Design is gebaseerd op de überversie van de Q8: de RS Q8. Lumma Design gaat tekeer met heftig spoiler- en bumperwerk. We zien nieuwe 'sierstukken' in de bumper en bovenaan de achterzijde prijkt zelfs een extra dakspoiler. Zelfs de wielkastranden zijn verder verbreed. Volgens Lumma Design is niet alles slechts uiterlijk vertoon. Zo zouden de gleuven in de wielkastverbreders dienen om het remsysteem beter te kunnen koelen. Onderaan de achterzijde nemen we vier uitlaatpijpen waar, de standaard RS Q8 heeft hier twee grote ovale stortkokers.

De van nature 600 pk en 800 Nm sterke 4.0 V8 die Audi in de neus van RS Q8 hangt, wordt door Lumma Design opgeschroefd tot 704 pk en 910 Nm koppel. Lumma Design zou Lumma Design niet zijn, als het geen set aangepast lichtmetaal monteert. De auto komt op 23-inch lichtmetaal te staan dat in elke gewenste kleur kan worden gespoten. Eventueel komt het schoeisel hand in hand met een setje spacers. Lumma Design spreekt van een gelimiteerde editie. Is wansmaak ook jouw smaak? Wees er dan snel bij.

