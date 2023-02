Audi Q8 wordt vernieuwd

De Audi E-Tron heet voortaan Audi Q8 e-tron, maar dat betekent niet dat het gedaan is voor de in 2018 geïntroduceerde Q8 met brandstofmotoren. Met dik 4 jaar op de teller is het einde voor de sportieve broer van de Q7 nog niet in zicht en dat blijkt maar weer uit het feit dat Audi er een facelift voor klaarstoomt. Net als bij de oudere Q7 spotten we de grootste vernieuwing op de neus. Die was al wat 'frisser' dan die van de Q7 en dus zijn de veranderingen wat subtieler.

De gefacelifte Audi Q8 kun je vooral herkennen aan zijn koplampen. Die worden namelijk iets anders van vorm op de plek waar ze grenzen aan de grille. Ze lopen wat verder door richting het midden van het front, waardoor de grille bovenaan op het oog iets meer wordt samengeknepen. Verder spotten we wat smallere maar hogere luchtinlaten in de nieuwe voorbumper. Aan de achterkant van de Q8 blijft het wat meer bij het oude, al springen ook hier veranderde lichtunits eruit. Waar de achterlichten van de Q8 onderin nu nog losse elementjes hebben, krijgen ze bij de facelift een doorgetrokken streep ledverlichting.

De sportieve topversie, de SQ8, is ook meteen van de partij. Die ondergaat soortgelijke veranderingen, met als opvallendste verschil wat er onderaan de voorbumper gebeurt. Waar bij de huidige SQ8 de bumper onderaan een knik omhoog vertoont naar de grille toe, is het bij de gefacelifte SQ8 meer recht-toe-recht-aan. Het gevolg is dat er ruimte ontstaat voor een extra luchtinlaat onder de grille. Voor liefhebbers van de verbrandingsmotor wordt deze gefacelifte SQ8 (en de Q8 in het algemeen) nog even extra genieten, want bij een eventuele opvolger is het gedaan met brandstofkracht. De Audi Q8 is momenteel leverbaar als 381 pk sterke plug-in hybride met een 3.0 V6 (55 TFSI e) en een versie van 462 pk (60 TFSI e). De SQ8 heeft een 507 pk sterke 4.0 V8 in zijn neus en de crème de la crème is de met 4.0 V8 uitgeruste RSQ8 met 600 pk.