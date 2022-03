Audi Q6 gelekt

Dankzij het Instagram-account 'Avarvarii' kunnen we nu kennis maken met de Audi Q6 voordat het merk daar zelf ruchtbaarheid aan heeft gegeven. Aanvankelijk werd gedacht dat deze SUV Q9 ging heten. Daarover wordt namelijk al jaren gespeculeerd. Niet zo gek ook, want Audi legde die modelnaam in 2013 vast. De aanduiding op de kofferbak laat echter 'Q6' zien. Door de verzameling Chinese tekens boven het '40 TFSI' aan de rechterkant wordt het duidelijk dat deze SUV bestemd is voor de Chinese markt. De foto's zijn ook afkomstig van het Chinese patentenbureau.

Geen Q9 dus, maar wat is de Q6 dan wel? Bij de spionagefoto's was het nog de vraag of de SUV boven de Q7 kwam te staan in de Audi-hiërarchie. Dat kwam omdat het koetswerk van de auto sterke gelijkenissen vertoonde met dat van de Volkswagen Atlas, die in China Teramont heet. Die SUV's zijn allebei groter dan de Audi Q7 en staan op het MQB-platform, een platform dat lager op de ladder staat dan het MLBevo-platform waarop de Q7 troont. De modelnaam Q6 wijst dus uit dat de nieuwe grote SUV van Audi weliswaar groter is dan de Q7, maar toch lager in het gamma staat. Daarmee is de Q6 dus in feite de premiumversie van de Teramont. De Q6 is vermoedelijk zelfs nog een stukje groter, want hij lijkt een grotere overhang aan de achterkant te hebben. De precieze afmetingen zijn nog niet bekend.

De Q6 valt aan de voorkant op door de verlichting, waarvan de units met een ledstrip boven de grille met elkaar verbonden zijn. Audi paste dit eerder nog niet toe. De achterlichten zijn optisch met elkaar verbonden in een rood vlak. Het is niet duidelijk of dat ook nog (deels) oplicht. In het interieur is het stuurwiel uit onder meer de e-tron en A8 te zien, daarnaast heeft de Q6 een digitale cockpit en twee touchscreens voor de bediening van het MMI-systeem. Qua leverbare motoren lijkt er in ieder geval een 40 TFSI met Quattro-vierwielaandrijving in het vat te zitten. Op onze markt levert die 2.0 viercilinder turbo een vermogen van 204 pk.

Europa krijgt ook een Q6, maar dan met de toevoeging e-tron. Die elektrische SUV komt op het PPE-platform te staan en verschilt dus als dag en nacht met deze Q6. De Chinese Q6 komt, net als de Atlas en Teramont, hoogstwaarschijnlijk niet naar Europa.

Met het lekken van de Q6 lijkt een Q9, die dan boven de Q7 zou moeten komen te staan, voorlopig van de baan. Die auto is in ieder geval nog nooit in een camouflageverpakking opgedoken. Daarmee speelt Audi dus vooralsnog niet mee in het segment van de ultraluxe Duitse SUV's, waar de BMW X7 en de Mercedes-Benz GLS nu de dienst uitmaken.