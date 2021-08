Audi Q5 e-tron is nieuwe elektrische SUV

AutoWeek heeft uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport de eerste foto's én informatie opgedoken van een volledig nieuwe elektrische SUV van Audi. Het gaat om een auto die Q5 e-tron heet. De Q5 e-tron is een SUV die net als de kleinere maar niet in China geleverde Q4 e-tron en Q4 e-tron Sportback op het MEB-platform staat. Het lijkt er sterk op dat de Q5 e-tron een derde zitrij heeft en dus plek biedt aan zeven personen.

De Audi Q5 e-tron is 4,88 meter lang en heeft een wielbasis van 2,97 meter. Die afmetingen hebben we eerder gehoord. De Audi Q5 e-tron is namelijk net zo lang en heeft dezelfde wielbasis als de ID6 die Volkswagen alleen in China levert. De Q5 e-tron verhoudt zich dus op dezelfde manier tot de Q4 e-tron als de ID6 tot de ID4.

Audi levert de Q5 e-tron in China straks als 35 e-tron, als 40 e-tron en als 50 e-tron. De Q5 35 e-tron heeft een 177 pk sterke elektromotor op de achteras. De 40 e-tron heeft de krachtigere 204 pk sterke elektro-unit op de achteras en de 50 e-tron heeft twee samen 299 pk sterke elektromotoren en vierwielaandrijving. In Nederland hoef je de Q5 e-tron niet te verwachten. De Q5 e-tron vervangt in China niet de reguliere Q5(L), hij komt er netjes naast te staan.

Q6 e-tron

In april dit jaar liet Audi in China een naamloze ingepakte SUV zien, een auto die stilzwijgend zijn debuut beleefde met de A6 e-tron Concept. Tijdens de onthulling van de A6 e-tron Concept liet Audi weten dat de basis van die showauto, het samen met Porsche ontwikkelde nieuwe PPE-platform, in 2022 zou debuteren onder de Q6 e-tron. Even leek het erop dat die naamloze ingepakte SUV een voorproefje van die Q6 E-tron zou zijn, maar dat blijkt dus niet het geval. Audi liet destijds de Q5 e-tron in een strak stickervelletje zien en dus niet de Q6 E-tron. Dat neemt niet weg dat de Q6 E-tron gewoon nog op komst is en eind volgend jaar/begin 2023 ook gewoon voor de Europese markt in het vat zit.