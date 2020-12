Audi-ontwerper: 'Ontwerp 'Artemis' helemaal anders'

Afgelopen voorjaar maakte Audi bekend dat het onder de noemer 'Artemis' werkt aan een model dat de crème de la crème van het merk belooft te worden. De auto zal volgens Audi de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektrisch en autonoom rijden aan boord hebben. Waarschijnlijk hebben we dus te maken met een volledig elektrisch alternatief voor de A8. Concurrenten Mercedes-Benz en BMW komen in de vorm van respectievelijk de EQS en de i7 immers ook met dergelijke auto's. Maar die beginnen al wat concreter te worden, terwijl de Audi Artemis nog altijd één groot mysterie is.

Toch wil Audi's hoofdontwerper Marc Lichte in gesprek met AutoWeek al wel een tipje van de sluier oplichten. Audi heeft volgens hem niet als doel om elektrisch aangedreven auto's heel extravagant vorm te geven. "We willen gewoon de mooiste auto's maken", stelt Lichte. Dat was ook het idee achter de aankomende E-tron GT. Met Artemis zal het volgens hem echter wel wat gewaagder worden: "Daarmee willen we het luxesegment herdefiniëren. Qua proporties is dat helemaal opnieuw uitgedacht, we zijn van begin af aan opnieuw begonnen." Lichte en zijn team zullen ongetwijfeld met iets komen dat als Audi herkenbaar is, maar hij laat doorschemeren dat we mogen rekenen op Audi's grootste ontwerpwijziging in jaren.

Aicon

De auto die mogelijk nog het meest een idee geeft van wat er in grote lijnen van de Artemis verwacht kan worden, is de (afgebeelde) Aicon Concept uit 2017. Dat was met z'n 5,44 meter lengte immers een auto die zich in A8-regionen begeeft. Een onconventioneel vormgegeven toplimousine die met de typische sedanvorm van de A8 niets meer van doen heeft en toch direct als Audi herkenbaar is. De Aicon was ook elektrisch aangedreven, met vier elektromotoren die er samen 354 pk uit persen, en een theoretische actieradius van 700 tot 800 km. In plaats van conventionele verlichting had de Aicon een soort schermen waarop 3D-pixels lampen nabootsen. Dat er in het futuristische interieur geen stuurwiel te vinden was, heeft uiteraard te maken met de aanwezigheid van technologie voor volledig autonoom rijden.

2022?

Onder project Artemis werkt Audi aan een 'zeer efficiënte elektrische auto' die in 2024 op de markt moet komen. Nog eerder, volgens Audi in 'recordtijd ontwikkeld', verschijnt er een 'halo car'. Dikke kans dat dat al het genoemde vlaggenschip is. Aangezien de Mercedes-Benz EQS en BMW i7 al in de komende twee jaar verschijnen, zou het zomaar kunnen dat Audi al in 2022 met de speciale elektrische toplimousine komt.