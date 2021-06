Audi laat RS3 Sportback en Limousine alvast zien

In een gesprek met Sebastian Grams en Rolf Michl, respectievelijk algemeen directeur en verkoopdirecteur van Audi Sport, zet het merk beide varianten van de nieuwe RS3 op de voorgrond tussen de andere afgetrainde modellen uit Ingolstadt. De twee zijn afgezien van een opvallende print niet voorzien van camouflage, waardoor de aanpassingen voor de RS3 voor het eerst echt goed zijn te bewonderen. Aan de voorkant vallen de grote luchtinlaten aan weerszijden van de grille op, die duidelijk nog een flinke maat groter zijn dan bij de S3 het geval is. In de grille is een honingraatstructuur te zien en onder de voorbumper prijkt een iets grotere splitter.

Daarmee volgt Audi dus in feite het recept van de vorige RS3. Het bevestigt ook wat al waarneembaar was op de spionagebeelden. Ook de spatborden zijn iets verder uitgeklopt en de RS3 beschikt over wielen die een maat groter lijken. Daarnaast zijn de dorpels wat dikker aangezet en aan de achterzijde zijn de twee welbekende ovalen stortkokers te zien in de diffuser. De honingraat komt terug in de achterbumper, zij het in zwart plastic. Het interieur houdt Audi nog onder de pet voor de officiële onthulling, maar verwacht daar afgezien van sportstoelen en andere bekleding geen schokkende zaken ten opzichte van de S3.

Pk-wedloop

Aangezien de Mercedes-AMG A45 S 421 pk uit zijn viercilinder turbo perst, ligt het voor de hand dat Audi de RS3 minstens op dat niveau brengt. In het vorige model perste de 2.5 TFSI er 400 pk uit. De nieuwe RS3 krijgt wederom de vijfcilinder aan boord en vermoedelijk met een lichte vermogensstijging om de concurrent bij te blijven. Een leuk detail: de cijfers die Audi op de zijkant van de RS3 geplakt heeft, laten de ontstekingsvolgorde van de vijfcilinder zien. Voor de definitieve informatie is het wachten op de officiële onthulling. Die staat later dit jaar op de planning.